Золоту мешает устойчивость доллара - eToro

"Золото укрепляется второй день подряд, но продолжает торговаться в пределах привычного диапазона, будучи не в силах развить прежний импульс роста. Устойчивость доллара, который лишь временно ослаб в ответ на удручающие данные по американским розничным продажам, препятствует более внятному подъему котировок драгоценного металла. На фондовых площадках эйфория сменилась уклонением от рисков. На протяжении почти всей недели инвесторы закладывали в цену прогресс в торговых переговорах США и Китая, а перед их завершением приступили к фиксации прибыли. Игроков настораживает отсутствие новостей с этого фронта, что способствует общему снижению интереса к высокодоходным активам. Доллар по-прежнему пользуется спросом в качестве защитного актива, что и мешает золоту полноценно расти. Фактором риска для золота в ближайшей перспективе является потенциальное восстановление доходности 10-летних казначейских облигаций США. С технической точки зрения перед желтым металлом сейчас стоит сопротивление в виде отметки $1315. Его пробой необходим для возвращения к уровню $1318, который, в свою очередь, преграждает путь к недавним максимумам в районе $1326", - комментирует ситуацию аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.