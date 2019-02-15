Рынок акций РФ утром поднялся к 2480п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, упал РусАл на изменениях в СД

Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу поднялся в район 2480 пунктов по индексу МосБиржи в рамках коррекции после двухдневного отката на фоне угрозы введения Западом новых антироссийских санкций, отскоку способствует выросшая до максимумов с ноября нефть; упали бумаги "РусАла" на фоне изменений в совете директоров.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2475,35 пункта (+0,6%, максимум дня - 2480,84 пункта), индекс РТС - 1168,67 пункта (+1,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 66,73 рубля (+0,08 рубля).

Подорожали акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%)," Мечела" (+0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,7%).

Подешевели акции "РусАла" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%).

В новый совет директоров "РусАла", сформированный в рамках реализации плана по снятию санкций, вошли пять независимых директоров, в том числе ранее назначенные по согласованию OFAC в совет En+ (MOEX: ENPL) (ENPL) Крис Бернем и Ник Йордан, а также экс-первый зампред Сбербанка (SBER) Максим Полетаев, сообщила компания.

Кроме них, совет директоров "РусАла" с 14 февраля пополнили независимые директора американцы Рэндольф Рейнольдс и Кевин Паркер.

В США накануне индексы снизились из-за слабых данных о розничных продажах, откат сдерживали ожидания новостей о торговых переговорах США и Китая. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней, чтобы согласовать новую сделку.

Розничные продажи в США в декабре упали максимальными темпами за 9 лет - на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение розничных продаж в декабре на 0,2%.

В пятницу в Азии также преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на фоне слабых подвижек в ходе торговых переговоров между США и Китаем, а в Европе настроения смешанные (FTSE, DAX, CAC40 изменяются в пределах 0,1-0,5%).

США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По их словам, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения.

В ходе закрытых сессий представители Вашингтона и Пекина не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики, на которых настаивают США. При этом, по словам источников, как Китай, так и Штаты хотели бы избежать повышения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта.

Между тем, в пятницу растет нефть на надеждах, что рынку удастся избежать перепроизводства сырья, цена Brent на азиатской сессии превышала $65 за баррель впервые с ноября, а в настоящий момент находится на $1 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,88 за баррель (+0,5% и +1,5% накануне), мартовская цена WTI - $54,95 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу американской делегации предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

С начала недели WTI и Brent подорожали на 3-5%.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, накануне индекс МосБиржи не смог не то что пробить, но даже серьезно протестировать поддержку 2450 пунктов, что говорит о невысокой силе "медведей", а откат последних двух дней стал больше следствием перегретости рынка, нежели серьезными опасениями санкций.

То, что могут ввести запрет на покупку новых выпусков ОФЗ и наложить какие-то санкции на российские банки, рынок знал еще с лета прошлого года. Более того, тогда обсуждался вариант отключение банков РФ от системы расчетов SWIFT и блокирования долларовых операций, а теперь такие угрозы даже не звучат. Поэтому индекс МосБиржи отскакивает вверх с прицелом на рубеж 2500 пунктов, в том числе и за счет закрытия "коротких" позиций. Локомотивом рынка выступают бумаги нефтегазового сектора на фоне роста нефти Brent к $65 за баррель (стратегическая цель роста Brent находится в районе $70).

Поздно вечером Fitch объявит решение по рейтингу России. Есть большая вероятность, что рейтинг может быть повышен на одну ступень. Причем рейтинговое решение, скорее всего, принималось до объявления законопроекта по новым санкциям, да и санкционные риски всегда в оценку рейтинга закладываются. Поэтому вряд ли последние инициативы американских сенаторов найдут отражение в решении по рейтингу. При повышении рейтинга рынок акций и рубль отреагируют ростом, но реакция в понедельник будет краткосрочной, считает А.Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в СМИ поступила информация о том, что законопроект по антироссийским санкциям США касается лишь новых выпусков госдолга и не содержит конкретного списка банков.

В США стало известно о принятии бюджетного соглашения в палате представителей и готовности Д.Трампа подписать его. Президент, тем не менее, намерен объявить чрезвычайную ситуацию на границе и таким образом получить средства для строительства стены.

Поддержку котировкам нефти оказывают опубликованные на неделе данные о существенном сокращении нефтедобычи ОПЕК+ в январе в рамках заключенной в конце прошлого года сделки. Кроме того, санкции против Ирана и Венесуэлы также ограничивают предложение на мировом рынке. В пятницу вечером инвесторы будут ждать данных Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США. Для индексов МосБиржи и РТС сопротивлениями выступают уровни 2480 и 1175 пунктов, отмечает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберт Короев также отмечает, что санкционные волнения на рынке сходят на нет, поскольку, как и в августе прошлого года, ситуация ограничивается предложенным законопроектом, которому еще предстоит пройти ряд процедур, чтобы вступить в действие. Агентство Fitch вечером объявит решение по рейтингу России, но вряд ли стоит ждать его повышения в условиях угрозы запрета на покупку российского долга.

Акции "Полюса" растут на фоне ожиданий, что индексный провайдер FTSE может заменить в своих индексах расписки "Полюса" на его акции. В аутсайдерах выступают акции "РусАла", которые упали на бирже в Гонконге.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, тема американских ограничений для РФ продолжит влиять на настроения отечественных инвесторов, однако после двух дней распродаж можно ожидать определенной стабилизации рынка. К тому же накануне поддержка на уровне 2450 пунктов по индексу МосБиржи смогла устоять. Соответственно, попытка пройти этот уровень может быть вновь предпринята, но сдерживать "медведей" будет наличие существенного числа покупателей на рынке.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, глобальные рынки вновь ощущают на себе недостаток краткосрочных драйверов для продолжения роста.

Американский Сенат утвердил законопроект о финансировании работы правительства, теперь проект должна принять нижняя палата Конгресса, после чего он будет передан на подпись президенту (пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс пообещала, что Д.Трамп подпишет законопроект). Однако источники Bloomberg сообщают, что поскольку законопроект предусматривает выделение лишь $1,375 млрд на строительство стены, высока вероятность того, что Д.Трампу придется также задействовать и механизм чрезвычайного положения.

Одной из ключевых тем пятницы могут стать продолжающиеся торговые переговоры в Пекине. Любая конкретная информация о сближении сторон в вопросах защиты интеллектуальной собственности может способствовать улучшению риск-аппетита, однако до текущего момента большинство раундов переговоров ограничивались лишь общей позитивной оценкой сторон без обнародования деталей.

Что касается российского рынка, то накануне вечером в СМИ появилась информация, согласно которой обновленная версия законопроекта, анонсированного ранее сенаторами Бобом Менендесом и Линдси Грэм, смягчает потенциальные санкции против банков (если августовский вариант не ставил необходимые условия для введения санкций против госбанков РФ, то новая версия документа предполагает введение санкций в отношении только тех банков, которые "предоставляли финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны"). На фоне этих новостей российский рубль уже успел отыграть часть понесенных в последние два дня потерь, теперь корректируется и рынок акций. Цели по отскоку по индексу МосБиржи - диапазон 2480-2500 пунктов, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+16,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+13,3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+9,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-28%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-19,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 10,544 млрд рублей (из них 6,613 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).