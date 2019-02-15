Регулярные новости о санкциях не дадут рублю быстро вернуться в диапазон 65-66 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

"Российская валюта частично восстанавливает позиции после похода к отметкам 67 в паре с долларом и 75,7 в паре с евро. Поводом стали сообщения о том, что из нового санкционного законопроекта исключен список госбанков, как потенциальных объектов новых санкций. Новая редакция предполагает применение санкций в отношении финансовых институтов, оказывавших поддержку вмешательству в демократические процессы за рубежом. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от интенсивности обсуждения санкций. Если новости по теме будут появляться регулярно, рублю может быть сложно быстро вернуться в диапазон 65-66 в паре с долларом", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".