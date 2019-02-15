В случае сохранения оптимизма следующим рубежом может быть район $68,5-69 за баррель Brent - БКС

На фоне возросшего позитива на нефтяном рынке, поддерживаемого ожиданиями снижения поставок из-за сокращения ОПЕК+ и санкций против Ирана и Венесуэлы, фьючерсы на "черное золото" в четверг продолжили рост и достигли краткосрочной цели $65 за баррель. В случае сохранения оптимизма у участников торгов следующим рубежом может быть район $68,5-69 за баррель нефти сорта Brent, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Спред между сортами продолжает расширяться. Рекордные за последний год запасы нефти в США и авария на НПЗ в Иллинойсе в прошлые выходные провоцируют ожидания избытке на местном рынке, что приводит к увеличению дисконта американской нефти WTI. На сегодняшнее утро спред между сортами находится выше $10 за баррель.

Информационное агентство Bloomberg в четверг сообщило, что США и Китай слабо продвинулись в ходе переговоров, проходящих в Пекине на этой неделе. По данным источников агентства, до подписания соглашения предстоит еще долгая работа. Не исключено, что для заключения сделки потребуется личная встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Хедж-фонды и другие управляющие средствами в начале февраля занимали совокупную "бычью" позицию по фьючерсам и опционам на Brent эквивалентную 234 млн баррелей. За последние 9 недель общая позиция управляющих выросла на 100 млн баррелей, но по-прежнему остается близкой к минимальному уровню за три года.

Южная Корея возобновила в январе импорт иранской нефти после 4-месячного перерыва из-за санкций США в отношении Исламской республики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные. Импорт составил 227,941 тонны, что на 76% ниже объема поставок в январе 2018 г.

Срок исключений из санкций для импортеров иранской нефти истекает в мае, после чего поставки нефти из Исламской республики могут снизиться еще больше. Южная Корея осенью полностью прекратила закупки из страны, опасаясь санкций. Два других крупнейших покупателя, Индия и Китай, подают противоречивые сигналы. В период вступления в силу санкций 4 ноября чиновники стран в основном заявляли, что страны будут продолжать закупки. В то же время источники в отрасли говорили, что компании не станут рисковать и откажутся от торговли с Исламской республикой. Сложность построения прогнозов относительно падения иранского экспорта делает эту историю одним из основных факторов неопределенности на рынке нефти этой весной.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с ростом на 0,4% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, отмечает специалист "БКС Брокер".