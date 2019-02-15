15 февраля 2019 года 10:26
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне растущей нефти
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и некоторого снижения негативных настроений, доминировавших на рынке после сообщений о подготовке Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,57-66,66 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,62 руб./$1 (-2,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 75,155 руб./EUR1 (-12 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 6,8 копейки к уровню закрытия четверга, составив 70,46 рубля.
Доллар при этом оказался всего на 7,71 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,79 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля по отношению к доллару и евро на старте торгов пятницы связано как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, так и некоторым локальным снижением негативного давления санкционных новостей, которые выходили в течение предыдущих двух дней.
Нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу, инвесторы рассчитывают, что миру удастся избежать перепроизводства углеводородов. Brent обновила максимум с ноября, тогда как WTI поднялась до самого высокого уровня лишь за 1,5 недели. Спред между североморской и североамериканской мраками вновь превышает $10 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 0,42% - до $64,84 за баррель. В четверг контракты подорожали на 1,5% - до $64,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,31% - до $54,96 за баррель.
Нефтяной рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу американской делегации предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Опубликовано: /Финмаркет/
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