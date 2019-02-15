Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики из-за противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также некоторого локального снижения активности продавцов, которые доминировали на рынке в предыдущие два дня на фоне новостей о подготовке Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в минусе из-за крайне слабых данных о розничных продажах. Вместе с тем падение сдерживали ожидания новостей о торговых переговорах США и Китая. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней, чтобы согласовать новую сделку. Розничные продажи в США в декабре упали максимальными темпами за 9 лет - на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение розничных продаж в декабре на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в ноябре рост продаж составил 0,1%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на фоне слабых подвижек в ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также негативных статданных, касающихся американской экономики. США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По их словам, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения. В ходе закрытых сессий представители Вашингтона и Пекина не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики, на которых настаивают США. При этом, по словам источников, как Китай, так и Штаты хотели бы избежать повышения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,9%. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,19%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК уменьшился на 0,82%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:06 МСК упало на 1,28%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,11% за счет повышения стоимости акций энергетических компаний.

В свою очередь нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу, инвесторы рассчитывают, что миру удастся избежать перепроизводства углеводородов. Brent обновила максимум с ноября, тогда как WTI поднялась до самого высокого уровня лишь за 1,5 недели. Спред между североморской и североамериканской мраками вновь превышает $10 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК увеличилась на 0,29% - до $64,76 за баррель. В четверг контракты подорожали на 1,5% - до $64,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,26% - до $54,93 за баррель.

Нефтяной рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу американской делегации предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 4,1 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 30,79 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,243 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 февраля снизился на 0,19% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,16%, опустившись до 580,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Транснефть-001P-05" (-0,55%), "Газпром капитал БО-03" (-0,55%) и "ФПК-001Р-03" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Газпром БО-22" (+0,42%), "Газпромбанк БО-17" (+0,17%) и "РЖД-001P-02R" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) полностью разместил облигации серии 001Р-06Р объемом 5 млрд рублей. Газпромбанк 7 февраля провел сбор заявок на бонды, по итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,05% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

"Фольксваген банк Рус" полностью разместил облигации серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на трехлетние облигации прошел 5 февраля. Ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. В предыдущий раз банк выходил на первичный долговой рынок в середине августа 2018 года. Он разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей. Размещение прошло с переподпиской. Спрос составил 6,2 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,6% годовых. Других выпусков банка в обращении нет.

РН банк завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 7 февраля. Ставка 1-го и последующих купонов была установлена на уровне 9,15% годовых. В предыдущий раз кредитная организация выходила на первичный долговой рынок в ноябре 2018 года. Эмитент разместил трехлетние облигации на 5 млрд рублей по ставке 9,25% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) в рамках оферты выкупила 1 млн 910,912 тыс. облигаций серии БО-01 и 159 облигаций серии БО-07 по цене 100% от номинала. Кроме того, 14 февраля компания провела сбор заявок на вторичное размещение выкупленных в рамках оферты бумаг. Первоначально индикативный ориентир цены вторичного размещения был установлен не ниже 100% от номинала, в процессе маркетинга он дважды повышался, последний составил 100,05-100,15% от номинала. Компания разместила 10-летние биржевые облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей в феврале 2014 года. Ставки 1-10-го купонов установлены при размещении в размере 8,9% годовых. Ставки 11-16-го купонов также составляют 8,9% годовых. По выпускам была объявлена 5-летняя оферта с исполнением 14 февраля 2019 года.

ООО "Росинтруд" приобрело в рамках оферты 34,910 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 2,33% выпуска облигаций. Ранее сообщалось, владельцы облигаций компании на общем собрании проголосовали за внесение изменений в выпуск облигаций 1-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Они согласились на увеличение срока погашения облигаций на 5 лет - с 5 февраля 2021 года до 5 февраля 2026 года. Кроме того, 10-й купонный период будет продлен до срока погашения. Ставка купона сохранится на уровне 10% годовых.

ООО "Трансбалтстрой" приобрело в рамках оферты 43,094 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 2,9% выпуска облигаций. Как сообщалось ранее, компания увеличила срок погашения бондов на 5 лет с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года. Кроме того, увеличена продолжительность 12-го купона до срока погашения облигаций со ставкой данного купона в размере 10% годовых.

АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) в рамках оферты выкупила 12,244 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% от номинала. "Башнефть" разместила 4-й выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей в феврале 2012 года. Облигации размещены на 10 лет, бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка текущего купона составляет 7% годовых.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" выставило оферту по облигациям серий 001Р-01 - 001Р-03, согласно которой инвесторы могут обменять бумаги этих серий на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых. Цена приобретения - 100% от номинала плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд рублей, серии 001Р-02 - 300 млн рублей. Датой приобретения станет дата начала размещения нового выпуска. Заявки будут приниматься с 6-го по 2-й рабочий день, предшествующий дате приобретения. Агентом по приобретению выступит компания "БКС". Эмитент 28 февраля проведет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 12% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на 5 марта.