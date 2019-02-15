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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Можно ожидать определённой стабилизации рынка акций - "Открытие Брокер"
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15 февраля 2019 года 09:49
Можно ожидать определённой стабилизации рынка акций - "Открытие Брокер"
"Внешний фон перед началом торгов в России неоднозначный. Рынки Азии снижаются, сырьевые валюты слабеют, но нефть торгуется на максимальных значениях текущего года. Тема американских ограничений для РФ продолжит влиять на настроения отечественных инвесторов. Однако после двух дней распродаж можно ожидать определённой стабилизации рынка. К тому же накануне поддержка на уровне 2450 пунктов по индексу МосБиржи смогла устоять. Соответственно, попытка пройти этот уровень может быть вновь предпринята, но торги накануне также показывают наличие существенного числа покупателей на рынке", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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15 февраля 2019 года 19:47
Рынок акций РФ в пятницу отскочил к 2490п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, неделю завершил снижением
Москва. 15 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх вслед за нефтью после двухдневного снижения из-за угрозы новых антироссийских санкций США, индекс МосБиржи отскочил к 2490 пунктам во главе с бумагами "Татнефти", при этом в аутсайдерах выступили просевшие бумаги "РусАла" на фоне изменений в совете директоров. читать дальше
.15 февраля 2019 года 19:45
Москва. 15 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущей нефти и снижению негативного давления санкционных рисков. читать дальше
.15 февраля 2019 года 19:23
Москва. 15 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций, демонстрировавшие в начале второй декады февраля боковую динамику, к концу прошедшей недели умеренно снизились на фоне роста санкционных рисков и некоторого охлаждения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене по итогам пяти дней, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов в доходности базовых активов. читать дальше
.15 февраля 2019 года 19:05
"В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь, понесенных в предыдущие сессии, - отмечает главный аналитик Промсвязьбанкка Богдан Зварич. - При этом покупкам в наших бумагах способствовал внешний фон. Так, на рынке энергоносителей продолжилась восходящая динамика, в результате... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:36
"Государственный совет КНР в понедельник объявил о планах принять меры по поддержке коммерческих банков и увеличению их капитала через различные инструменты, - указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Власти ожидают, что банки, в свою очередь,... читать дальше
.15 февраля 2019 года 18:10
Говорить о том, что сегодня завершилась фаза падения, и рынок акций вновь пойдет на исторические максимумы, пока рано - Алор Брокер
Сегодня Индекс Мосбиржи ближе к завершению сессии прибавляет примерно процент. Однако основной рост пришелся на первую половину дня и был вызван в большей части закрытием шортов, указывают эксперты "Алор Брокер". Даже позитивное открытие Америки (основные американские индексы начали торги более... читать дальше
.15 февраля 2019 года 17:42
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 66 рублей 70 копеек, евро торгуется на отметки 75 рублей 20 копеек. Индекс ММВБ вырос до 2480 пунктов, а котировки нефти марки Brent держаться чуть ниже 65 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap располагается... читать дальше
.15 февраля 2019 года 17:17
"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR "Роснефти" (MOEX: ROSN) с предполагаемой доходностью 15% до середины мая, сообщается в обзоре инвестбанка. По мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой, котировки GDR "Роснефти" неоправданно... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:50
Рынок акций может вновь задуматься о "штурме" отметки 2500 пунктов по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"
"Рубль незначительно слабел против доллара США, но укреплялся против евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4330 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,25%. На следующей неделе в поддержку рубля начнёт... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:26
"В настоящее время индекс МосБиржи продолжает безыдейную консолидацию в районе 2475-2480 пунктов. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию большого количества статистических показателей в США. Однако он, скорее всего, уже не сильно сдвинется от текущего уровня. В целом мы... читать дальше
.15 февраля 2019 года 16:02
Уровни $65-67 могут стать предельными до конца февраля для фьючерсного контракта эталонного сорта Brent - ИК "ФИНАМ"
"В пятницу нефтяные котировки растут на 0,46%, торгуясь вблизи уровня $65 за баррель по эталонному сорту Brent. Благодаря позитивному внешнему фону, сложившемуся с начала текущего года на мировых фондовых площадках, цена на "черное золото" смогла восстановиться к отметке $65, однако накопившиеся... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:45
"На открытии котировки Brent в очередной раз переписали трехмесячную вершину, после чего перешли к сдержанной коррекции, выйдя в небольшой "минус" в начале российских торгов. Однако затем нефть возобновила рост, Brent находится вблизи отметки $64,7, прибавляя 0,2%. Росту нефтяных цен... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:41
Москва. 15 февраля. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и снижения негативного давления санкционных рисков. читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:23
Ожидать повышения по российским индексам стоит в условиях отсутствия новостей по санкциям - ИК "Велес Капитал"
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии отступили от важных поддержек (2450 и 1160 пунктов) и направились к сопротивлениям 2480 и 1175 пунктов в условиях некоторого смягчения санкционной риторики и высоких цен на нефть. В ближайшие сессии ожидать повышения по российским индексам... читать дальше
.15 февраля 2019 года 15:00
Ускорение роста экономики США затягивается, сдерживая рост доходностей по гособлигациям - Julius Baer
"Неожиданно резкий спад розничных продаж в США в декабре 2018 года (-1.2% месяц к месяцу, максимум за девять лет) был вызван турбулентностью на финансовых площадках и приостановкой работы правительства, которые негативно отразились на настроениях потребителей, - отмечает главный валютный... читать дальше
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