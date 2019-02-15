Можно ожидать определённой стабилизации рынка акций - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед началом торгов в России неоднозначный. Рынки Азии снижаются, сырьевые валюты слабеют, но нефть торгуется на максимальных значениях текущего года. Тема американских ограничений для РФ продолжит влиять на настроения отечественных инвесторов. Однако после двух дней распродаж можно ожидать определённой стабилизации рынка. К тому же накануне поддержка на уровне 2450 пунктов по индексу МосБиржи смогла устоять. Соответственно, попытка пройти этот уровень может быть вновь предпринята, но торги накануне также показывают наличие существенного числа покупателей на рынке", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.