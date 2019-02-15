Утренние прогнозы: цели отскока индекса МосБиржи - район 2500 пунктов

Большинство аналитиков считают возможным открытие рынка акций РФ на положительной территории. Индекс МосБиржи может отскочить в район 2500 пунктов.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Индекс МосБиржи завершил день снижением на 1%, достигая отметок в 2450-2460 пунктов. Вчера вечером в СМИ появилась информация, согласно которой обновленная версия законопроекта, анонсированного ранее сенаторами Р. Менендесем и Л. Гремем смягчает потенциальные санкции против банков (если августовский вариант не ставил необходимые условия для введения санкций против госбанков РФ, то новая версия документа предполагает введение санкций в отношении только тех банков, которые "предоставляли финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны". На фоне этих новостей российский рубль уже успел отыграть часть понесенных в последние два дня потерь, и российский фондовый рынок может, на наш взгляд, попытаться сделать то же самое. Цели по отскоку по индексу МосБиржи - диапазон 2480-2500 пунктов, в приоритете сегодня могут быть перепроданные внутренние секторы".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Продолжающиеся переговоры представителей США и Китая по вопросам торговых отношений не приносят уверенности в скором решении имеющихся противоречий, что негативно сказывается на настроении инвесторов, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов пятницы демонстрируют нисходящую динамику. Сегодня мы не исключаем попыток восстановления в ряде перепроданных накануне бумаг, но в целом ожидаем снижения отечественных индексов, ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступает уровень 2445 пунктов, по индексу РТС - 1137 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед началом торгов в России неоднозначный. Рынки Азии снижаются, сырьевые валюты слабеют, но нефть торгуется на максимальных значениях текущего года. Тема американских ограничений для РФ продолжит влиять на настроения отечественных инвесторов. Однако после двух дней распродаж можно ожидать определённой стабилизации рынка. К тому же накануне поддержка на уровне 2450 пунктов по индексу МосБиржи смогла устоять. Соответственно, попытка пройти этот уровень может быть вновь предпринята, но торги накануне также показывают наличие существенного числа покупателей на рынке".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вчера индекс МосБиржи так и не смог не то что пробить, но и даже серьезно протестировать поддержку 2450 пунктов. Это дает основания полагать, что силы "медведей" не так уж велики, а мощное падение последних двух дней стало больше следствием перегретости рынка, нежели серьезными опасениями санкций. Собственно, а что случилось? То, что могут ввести запрет на покупку новых выпусков ОФЗ и наложить какие-то санкции на наши банки, мы знали еще с лета прошлого года. Более того, тогда обсуждался вариант отключения наших банков от системы расчетов SWIFT и блокирования долларовых операций, а ныне такие угрозы даже не звучат… Поэтому сегодня все-таки ждем отскока индекса МосБиржи хотя бы в район 2500 пунктов, в том числе и за счет закрытия "шортов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0,3-0,4%, в районе 2470-2475 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2460, 2450 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2490, 2500 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть продолжившееся улучшение настроений на нефтяном рынке. Кроме того, он имеет некоторый технический потенциал для коррекционного восстановления в район 2480-2490 пунктов".