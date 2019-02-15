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15 февраля 2019 года 09:40

Brent поднялась выше $65

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются. Нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения в четверг, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 завершили торги в минусе из-за крайне слабых данных о розничных продажах.

Вместе с тем падение сдерживали ожидания новостей о торговых переговорах США и Китая. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней, чтобы согласовать новую сделку.

Розничные продажи в США в декабре упали максимальными темпами за 9 лет - на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение розничных продаж в декабре на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре рост продаж составил 0,1%, а не 0,2%, как сообщалось ранее.

Декабрьские розничные продажи без учета автомобилей, бензина и стройматериалов (так называемая "контрольная группа" - показатель, используемый для расчета ВВП США) рухнули на 1,7%. Динамика этого показателя является наихудшей с сентября 2001 года - месяца, когда США пострадали от террористических атак.

Советник Белого дома по экономике Лоуренс Кадлоу призвал не придавать завышенного значения данным о декабрьских розничных продажах. Он отметил, что 10 дней "шатдауна" в декабре и поздние покупки рождественских и новогодних подарков, вероятно, сыграли свою роль.

Цены производителей в США снизились в январе на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 2% в годовом выражении. Эксперты ждали роста первого показателя на 0,1%, второго - на 2,1%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 239 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 235 тыс., а не 234 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 9 тыс. с объявленного ранее уровня - до 225 тыс.

Объем товарных запасов на складах США снизился в ноябре на 0,1% вместо ожидавшегося роста на 0,2%.

Ставки по ипотечные кредитам в США упали до минимума за 12 месяцев на фоне затормаживающегося роста рынка жилья и признаков ослабления экономической активности.

Акции Coca-Cola Co. подешевели на 8,4% - самыми быстрыми темпами за 11 лет. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков в IV квартале получил выручку ниже прогнозов Уолл-стрит, хотя прибыль соответствовала ожиданиям рынка. Продажи продукции Coca-Cola снизились на 1% в Северной Америке и на 2% в Латинской Америке.

Рыночная стоимость Cisco увеличилась на 1,9%. Прибыль компании за II финквартал была лучше ожиданий рынка, причем аналитики обратили внимание на широкое восстановление показателей.

Котировки акций производителя пуховиков Canada Goose Holdings Inc. упали на 12,7%, поскольку квартальная выручка не дотянула до консенсус-прогноза. При этом канадская компания получила скорректированную прибыль на акцию на 15 центов выше ожиданий рынка и улучшила прогноз выручки на 2019 фингод.

Курс акций производителя часов и кожгалантереи Fossil Group снизился на 3,3% из-за слабых квартальных результатов и ухудшения их оценки рядом аналитиков.

Капитализация Amazon.com Inc. уменьшилась на 1,1%. Компания отказалась от мысли разместить вторую штаб-квартиру в Нью-Йорке.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 14 февраля опустился на 103,88 пункта (0,41%) и составил 25439,39 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 7,30 пункта (0,27%) - до 2745,73 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 6,58 пункта (0,09%), до 7426,95 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются на фоне слабых подвижек в ходе торговых переговоров между США и Китаем, а также негативных статданных, касающихся американской экономики.

США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сообщают СМИ со ссылкой на источники. По их словам, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения.

В ходе закрытых сессий представители Вашингтона и Пекина не смогли сблизить позиции по вопросу структурных реформ китайской экономики, на которых настаивают США. При этом, по словам источников, как Китай, так и Штаты хотели бы избежать повышения пошлин на товары китайского экспорта с 1 марта.

Розничные продажи в США в декабре упали на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с сентября 2009 года, сообщило накануне министерство торговли. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сокращение розничных продаж, на долю которых приходится порядка 70% американского ВВП, является очередным сигналом ослабления темпов экономического роста в США по сравнению с предыдущими кварталами.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка уменьшился на 0,9%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:42 МСК снизились соответственно на 1,21% и 0,84%.

Котировки акций автопроизводителей Toyota и Honda опустились на 0,3% и 2,3% соответственно, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,5%, страховщика Dai-ichi Life Holdings - 4,7%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 4,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК уменьшился на 0,82%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1,7%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в январе замедлились до самого низкого уровня за год, при этом повышение цен производителей было самым слабым с сентября 2016 года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Так, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 1,7% в годовом выражении после подъема на 1,9% в декабре. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали 1,8%.

Рост цен производителей (индекс PPI) в январе резко замедлился - до 0,1% с декабрьских 0,9%, сообщило ГСУ. Существенное торможение показателя, совпавшее с прогнозами экспертов, подчеркивает ослабление спроса в Китае в условиях замедления экономического подъема.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижается в ходе торгов в Гонконге на 2,5%.

Цена акций AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, уменьшилась на 4,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:06 МСК упало на 1,28%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 3,2%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 4,5%.

Бумаги автомобильной компании Hyundai Motor подешевели на 0,4%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,11% за счет повышения стоимости акций энергетических компаний, включая Beach Energy (+2,2%) и Woodside Petroleum (+1,5%).

Между тем рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снизилась на 0,55%, второй по величине Rio Tinto - на 0,65%.

Нефть эталонных марок дорожает на азиатских торгах в пятницу, инвесторы рассчитывают, что миру удастся избежать перепроизводства углеводородов.

Brent обновила максимум с ноября, тогда как WTI поднялась до самого высокого уровня лишь за 1,5 недели. Спред между североморской и североамериканской мраками вновь превышает $10 за баррель.

Рынок пытается проанализировать последствия различных сценариев дальнейшего развития американо-китайских торговых отношений. Переговоры в Пекине проходят не так гладко, как хотелось бы, но в пятницу американской делегации предстоит встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в ходе торгов увеличилась на $0,45 (0,70%) - до $65,02 за баррель. В четверг контракты подорожали на $0,96 (1,5%) - до $64,57 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,33 (0,71%) - до $54,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,51 (1%) - до $54,41 за баррель.

"До этой недели рынок был охвачен страхом из-за мировой экономической активности, и сейчас этот страх немного успокоился, особенно на торговом фронте", - считает экономист Capital Economics по сырьевым рынкам Кэролайн Бейн.

С начала недели Brent подорожала на 4,7%, WTI - на 3,2%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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