Рынок акций попытается отскочить - Алор Брокер

"Вчера индекс МосБиржи так и не смог не то что пробить, но и даже серьезно протестировать поддержку 2450 пунктов. Это дает основания полагать, что силы "медведей" не так уж велики, а мощное падение последних двух дней стало больше следствием перегретости рынка, нежели серьезными опасениями санкций. Собственно, а что случилось? То, что могут ввести запрет на покупку новых выпусков ОФЗ и наложить какие-то санкции на наши банки, мы знали еще с лета прошлого года. Более того, тогда обсуждался вариант отключения наших банков от системы расчетов SWIFT и блокирования долларовых операций, а ныне такие угрозы даже не звучат… Поэтому сегодня все-таки ждем отскока индекса МосБиржи хотя бы в район 2500 пунктов, в том числе и за счет закрытия "шортов", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.