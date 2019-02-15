В целом ожидаем снижения отечественных индексов - Инвестиционная палата

"Продолжающиеся переговоры представителей США и Китая по вопросам торговых отношений не приносят уверенности в скором решении имеющихся противоречий, что негативно сказывается на настроении инвесторов, фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов пятницы демонстрируют нисходящую динамику. Сегодня мы не исключаем попыток восстановления в ряде перепроданных накануне бумаг, но в целом ожидаем снижения отечественных индексов, ближайшими уровнями поддержки по индексу МосБиржи выступает уровень 2445 пунктов, по индексу РТС - 1137 пунктов", - отмечает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.