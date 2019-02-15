Цели отскока по индексу МосБиржи - диапазон 2480-2500 пунктов - Промсвязьбанк

"Индекс МосБиржи завершил день снижением на 1%, достигая отметок в 2450-2460 пунктов. Вчера вечером в СМИ появилась информация, согласно которой обновленная версия законопроекта, анонсированного ранее сенаторами Р. Менендесем и Л. Гремем смягчает потенциальные санкции против банков (если августовский вариант не ставил необходимые условия для введения санкций против госбанков РФ, то новая версия документа предполагает введение санкций в отношении только тех банков, которые "предоставляли финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны". На фоне этих новостей российский рубль уже успел отыграть часть понесенных в последние два дня потерь, и российский фондовый рынок может, на наш взгляд, попытаться сделать то же самое. Цели по отскоку по индексу МосБиржи - диапазон 2480-2500 пунктов, в приоритете сегодня могут быть перепроданные внутренние секторы", - указывает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.