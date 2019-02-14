Рубль снижается к доллару и евро под давлением санкционных рисков, доллар закрепился выше 67 руб.

Москва. 14 февраля. Доллар США и евро заметно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером, при этом курс американской валюты закрепился выше 67 рублей впервые с 15 января; рубль снижается к бивалютной корзине под давлением возросших санкционных рисков и некоторого охлаждения интереса инвесторов к активам и валютам emerging markets.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 67,135 руб./$1, что на 62 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,675 руб./EUR1, прибавив 77,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 69 копеек - до 70,98 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса рубля по отношению к доллару и евро в четверг связано, прежде всего, с возросшими санкционными рисками. Так, группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом. Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе". В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Цены на нефть резко замедлили рост в ходе торгов в четверг, а WTI даже перешла к снижению из-за сообщений о трудностях в ходе американо-китайских переговоров о торговле и слабых статданных США. По сообщениям агентства Bloomberg, переговорщикам США и Китая не удается сблизить позиции по вопросам о структурных реформах, которых Вашингтон требует от Пекина. Апрельский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожал на 0,38% - до $63,85 за баррель. Ранее в ходе торгов он поднимался до $64,81 за баррель. Фьючерс на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже упал в цене к этому времени на 0,17% - до $53,81 за баррель.

"Главным событием сегодняшнего дня для внутреннего валютного рынка стали новости о подготовке Соединенными Штатами новых антироссийских санкций. Эти сообщения вызвали продажи всех российских активов и, соответственно, падение рубля. В результате доллар сегодня достиг отметки 67 руб./$1. Скорее всего, основное движение под давлением новостей о новых санкция рубль уже сделал, и теперь есть высокая вероятность стабилизации курса возле уровня 67 руб./$1. Ведь, по сути, пока никакой конкретики в отношении новых ограничительных мер нет. Есть лишь некоторые пожелания ряда сенаторов, оформленные в законопроект. Но что из этих мер войдет в итоговый документ, пока сказать очень сложно. Таким образом, торговый коридор для доллара на ближайшие дни может составить 66,5-67,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

"Резкое ослабление отечественной валюты со вчерашнего вечера в очередной раз продемонстрировало сильную зависимость российского рынка от факторов геополитического характера. В четверг рубль остается под давлением усилившейся санкционной риторики. Инвесторы в настоящее время перестали воспринимать какие-либо другие экономические и фундаментальные факторы, руководствуясь исключительно санкционными угрозами", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Другие валюты на развивающихся рынках чувствуют себя также не вполне уверенно. Тревожные настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему связаны с ожиданиями по торговым переговорам между представителями США и Китая. В настоящее время в Пекине проходит очередной раунд переговоров, однако для заключения "мирного" соглашения по-прежнему необходима договоренность между лидерами двух стран. В ближайшее время внутренний валютный рынок будет ориентироваться исключительно на новости по санкционной тематике. Не исключено, что даже если пока данная тематика не получит продолжения, покупки валюты на какое-то время продолжатся по инерции, и участники рынка протестируют отметку 67 руб./$1. Однако как только российский рынок "переварит" очередную порцию санкционного негатива, можно ожидать коррекции доллара в диапазон 66,0-66,5 руб./$1", - полагает Ю.Кравченко.

По словам замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Натальи Мильчаковой, "сегодняшний день, 14 февраля, оказался праздником для влюбленных в доллар и евро, а тем, кто любит рубль, следует пока набраться терпения и переждать волну негатива. Падение рубля связано с тем, что вчера вечером в Конгресс США был внесен законопроект об антироссийских санкциях, подготовленный двумя "сенаторами-ястребами". Законопроект предполагает введение санкций против российского госдолга, ряда российских банков и энергетических проектов России, связанных с производством СПГ, в связи с придуманным "вмешательством" России в выборы президента США, ноябрьским инцидентом в Керченском проливе и слегка подзабытым "делом Скрипалей". Вероятность принятия такого закона невелика, а в случае принятия вероятность того, что президент США будет его исполнять, окажется еще меньше. Но нервный рынок сразу быстро не успокоится, нужно некоторое время, чтобы этот негатив был учтен в цене".

В свою очередь аналитик компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин отмечает, что "вчера поздно вечером стало известно, что пять американских сенаторов от обеих партий представили законопроект о новых санкциях против России под названием "Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA) of 2019". Сам текст законопроекта неизвестен. На сайте одного сенаторов представлен краткий пресс-релиз. Согласно ему, так и не принятый законопроект версии 2018 года был переработан. При этом агентство Reuters сообщило, что документ "представляет собой более жесткую версию законопроекта, внесенного в прошлом году". Однако по факту мы не видим существенного ужесточения. Напротив, на этот раз не упоминаются санкции против расчетов российских госбанков в долларах США - потенциально наиболее опасный для российской экономики и финансовой системы шаг".

"Голосования по предыдущей версии закона из-за промежуточных выборов в Сенат и Конгресс США так и не произошло. До анализа обновленного текста законопроекта сложно сказать, какие перспективы будут у новой попытки. Вместе с тем, как показывает практика, инициативы сенаторов стабильно получают негативные отзывы американского Минфина, поскольку могут затронуть экономические интересы США. Таким образом, санкции Сената, скорее всего, будут введены в облегченном варианте по сравнению с анонсированным перечнем ограничений. Помимо добавления в так называемый "черный" список SDN, в котором перечислены люди и организации, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом, стоит ожидать введения ограничений против суверенного российского долга на первичном рынке. Введение ограничений на расчеты в долларах или против вторичного рынка суверенного госдолга маловероятно. Сейчас в курс доллара заложены повышенные риски. В частности, санкционный дисконт может доходить до 6 рублей по паре "доллар/рубль". Таким образом, в случае принятия санкций мы не ожидаем существенного влияния на рынок. На 2019 год мы сохраняем прогноз среднегодового курса пары "доллар/рубль" вблизи отметки 65 руб./$1. Несмотря на ужесточение бюджетного правила, котировки рубля должно поддержать как прогнозируемое снижение глобальных рисков, так и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине 2019 года, что будет стимулировать спрос на рубли в рамках операций carry trade", - полагает Т.Нигматуллин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15 февраля на 86,46 копейки, до 66,5429 руб./$1, и повысил курс евро на 65,99 копейки, до 75,0471 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 99,07 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,6896 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 97,21 копейки к уровню среды, поднявшись до 66,778 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 663,691 млн, из которых $1 млрд 716,755 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 946,936 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос по отношению к среде на 74,92 копейки, до 75,1216 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 88,28 копейки и составил 75,2762 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR799,862 млн, из которых EUR301,355 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR498,507 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась всего на 1 базисный пункт (б.п.) по отношению к среде, составив 14 февраля 7,74% годовых, а ставка на семидневный срок не изменилась и составила 7,85% годовых. Ставки MosPrime Rate на сроки 1 месяц и 6 месяцев также не изменились по отношению к 13 февраля, составив 8,25% годовых и 8,68% годовых соответственно, в то время как ставка на срок 3 месяца выросла на 2 б.п. - до 8,62% годовых.