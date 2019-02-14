Рынок акций РФ откатился к уровням почти месячной давности во главе со Сбербанком из-за угрозы санкций США

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в четверг снизился вторые торги подряд из-за угрозы введения США новых антироссийских санкций, индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням почти месячной давности, при этом локомотивом выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком из-за возросших санкционных рисков.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2460,82 пункта (-1%, минимум дня - 2448,41 пункта), индекс РТС - 1156,31 пункта (-2,9%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,4% на фоне ослабления рубля.

Доллар вырос до 67,04 рубля (+0,52 рубля).

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-4,4% и -3,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%).

Выросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,8% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,6%).

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в том случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

К этой части сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Тем временем, на внешних площадках оптимизм, подогретый ранее заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР, начал постепенно затухать. В Европе динамика индексов смешанная (FTSE подрос на 0,4%, DAX просел на 0,3%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,4%).

Изначально Д.Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты, к которой Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Однако во вторник он сказал, что готов сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем.

Тем временем, агентство Bloomberg сообщило в четверг со ссылкой на осведомленные источники, что США и Китай слабо продвинулись вперед в ходе переговоров, проходящих в Пекине, сторонам придется проделать значительную работу, прежде чем президент США Д.Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретятся для подписания торгового соглашения.

Нефть в четверг также растеряла часть дневного роста: стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,87 за баррель (+0,4%), хотя днем курс поднимался до $64,8 за баррель.

Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, внешние площадки уже отыграли заявления Д.Трампа о готовности США отложить повышение импортных пошлин для Китая на 60 дней и старт нового раунда переговоров США и КНР по торговым вопросам в Пекине.

Российские индексы снизились на эскалации санкционных рисков: помимо угрозы введения новых санкций за агрессивные действия России в Керченском проливе, на повестку дня вернулись и санкции по "делу Скрипалей", которыми Госдеп США пугал еще в прошлом году, но так и не согласовал их с Конгрессом. Список предложенных к обсуждению мер очень масштабный и губительный, в случае его принятия, поскольку он включает как запрет на покупку нового госдолга, так и ограничения деятельности российских банков. Однако в конце прошлого года, когда обсуждение вероятности наложения новых санкций было активным, комментарии официальных представителей Конгресса сводились к тому, что в данном виде санкции приняты вряд ли будут, так как Россия сильно интегрирована в мировую финансовую систему и жесткие ограничения могут навредить не только ей, но и странам-партнерам. Однако точных гарантий, конечно, нет, поэтому риски сохраняются, заметно снижая интерес иностранных инвесторов к отечественным активам, особенно к компаниям финансового сектора.

В ближайшее время динамика российского фондового рынка будет зависеть от комментариев представителей США относительно хода обсуждения антироссийских санкций. Позитивный внешний новостной фон при этом, безусловно, сдержит распродажи, однако, скорее всего, в экспортно ориентированных отраслях, считает аналитик.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", в антироссийской санкционной истории появилась новая глава: группа сенаторов США представила новую версию прошлогоднего законопроекта DASKAA ("Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля"), который предусматривает, в том числе, санкции в отношении нового суверенного долга, в отношении банков, которые поддерживают вмешательство во внутреннюю политику других стран, а также в отношении олигархов, которые прямо или косвенно вовлечены в коррупционную деятельность. Судя по опубликованному пресс-релизу, определения потенциальных "целей" выглядят очень широко, первой реакцией рынка стало увеличение распродаж российских активов.

По оценке аналитика компании "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, в законопроекте DASKAA не видно существенного ужесточения предполагаемых санкций, напротив, на этот раз не упоминаются санкции против расчетов российских госбанков в долларах США - потенциально наиболее опасный для российской экономики и финансовой системы шаг.

Голосования по предыдущей версии закона из-за промежуточных выборов в Сенат и Конгресс США так и не произошло. До анализа обновленного текста законопроекта сложно сказать, какие перспективы будут у новой попытки. Вместе с тем, как показывает практика, инициативы сенаторов стабильно получают негативные отзывы американского Минфина, поскольку могут затронуть экономические интересы США. В итоге санкции Сената, скорее всего, будут введены в облегченном варианте по сравнению с анонсированным перечнем ограничений. Помимо добавления в так называемый "черный" список SDN, стоит ожидать введения ограничений против суверенного российского долга на первичном рынке. Введение ограничений на расчеты в долларах или против вторичного рынка суверенного госдолга маловероятно, поэтому в случае принятия санкций существенного влияния на рынок не ожидается, считает аналитик.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, привлекательность рубля упала на разговорах о внесении в Конгресс США законопроекта, предполагающего введение жестких санкций против банковского и энергетического секторов России в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в выборы 2016 года. Эти спекуляции напугали инвесторов гораздо сильнее, чем обсуждение ограничений в связи с инцидентом в Керченском проливе, в силу масштабов потенциальных новых санкций.

При этом растущая нефть несколько сдерживала давление на российские активы, а с пятницы для рубля добавится еще один фактор поддержки в виде налогового периода в РФ. Но этого явно будет недостаточно, чтобы полностью нивелировать влияние санкционной риторики. По мере нарастания напряжения игроки продолжат выходить из бумаг, в основном банковского сектора, и "длинных" позиций по рублю. Новые агрессивные заявления со стороны Вашингтона в адрес Москвы способны усилить давление распродаж, даже если нефть останется на высоких позициях, считает Г.Николаев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-12,2%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-9%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-8,5%), ПАО НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-7,4%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-7,1%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-6,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-6%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-4,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+20,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+6,1%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+5,4%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,6%), "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день достиг максимума с октября 2018 года и составил 67,123 млрд рублей (из них 32,089 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка - максимум с сентября).