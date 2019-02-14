Цены евробондов РФ в четверг заметно снизились на фоне возросших санкционных рисков

Москва. 14 февраля. Большинство выпусков российских еврооблигаций заметно снижаются в цене в четверг под давлением как возросших санкционных рисков, так и общемирового охлаждения интереса инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК упала на 25 базисных пунктов по отношению к закрытию 13 февраля и составила 110,63% от номинала, что соответствует доходности 3,84% годовых (рост на 7 базисных пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 13 февраля на 11 базисных пунктов, составив 98,77% от номинала. Их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 2,46% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 12 базисных пунктов и составил 138 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 130 базисных пунктов - до 108,82% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов и составила 5,235% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 125 базисных пунктов, до 105,59% от номинала (доходность выросла также на 9 базисных пунктов и составила 5,205% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 65 базисных пунктов, подешевев до 100,61% от номинала, что соответствует доходности 4,65% годовых (рост на 11 пунктов к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 47 базисных пунктов - до 102,99% от номинала (доходность выросла на 11 пунктов - до 4,15% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 130 базисных пунктов - до 96,86% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов и составила 5,47% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 60 пунктов, до 96,79% от номинала (доходность выросла также на 9 пунктов - до 4,72% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций заметно упали, нервно отреагировав на новости о новом витке ужесточения антироссийских санкций со стороны США. Дополнительное давление на отечественные евробонды оказывает также общемировое снижение интереса глобальных инвесторов к активам развивающихся стран. При этом полной ясности относительно того, какие реально будут приняты ограничения американскими властями, а какие пункты останутся лишь пожеланиями, пока нет. Есть некоторые выдержки из нового законопроекта. Но аналогичный законопроект, который был анонсирован еще в прошлом году, так и не прошел процедуру утверждения из-за неоднозначного отношения к нему. Таким образом, после первой эмоциональной реакции участники рынка, скорее всего, займут выжидательную позицию, ожидая конкретизации потенциальных угроз для российской экономики и финансовых активов от новых санкций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Бобо Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом. Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в том случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе". В эту часть сенаторы включили и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.