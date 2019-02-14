В четверг рубль находился под давлением санкционных рисков - ИК "Велес Капитал"

В четверг рубль находился под давлением санкционных рисков, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В ходе торгов пара доллар/рубль поднималась выше 67 руб., обновив почти одномесячный максимум. Резкое ослабление отечественной валюты со вчерашнего вечера (еще в начале вечерней сессии в среду пара доллар/рубль торговалась в район 65,7 руб.) в очередной раз продемонстрировало сильную зависимость российского рынка от факторов геополитического характера. При ухудшении геополитического фона и усилении санкционной риторики инвесторы на внутреннем рынке перестают воспринимать какие-либо другие экономические и фундаментальные факторы, руководствуясь исключительно санкционными угрозами.

Впрочем, другие валюты на развивающихся рынках чувствовали себя также не вполне уверенно. Если рубль к окончанию рабочего дня торговался в минусе к доллару на 0,8%, то южноафриканский рэнд терял и вовсе почти 1%, турецкая лира снижалась на 0,5%, индийская рупия - на 0,3%. Тревожные настроения инвесторов на развивающихся рынках по-прежнему связаны с ожиданиями по торговым переговорам между представителями США и Китая. В Пекине проходит очередной раунд переговоров, однако для заключения "мирного" соглашения по-прежнему необходима договоренность между лидерами двух стран.

"В ближайшее время внутренний валютный рынок будет ориентироваться исключительно на новости по санкционной тематике. Не исключено, что даже если пока данная тематика не получит продолжения, покупки валюты на какое-то время еще продолжатся по инерции выше 67 руб. Впрочем, как только российский рынок "переварит" очередную порцию санкционного негатива, можно ожидать коррекции доллара, как минимум, в район 66,0-66,5 руб. При этом на внутреннем рынке геополитические факторы на какое-то время отодвинут на второй план влияние фактора торговых переговоров на мировых площадках", - заключает эксперт ИК.