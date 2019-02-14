Уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи устоит - "Открытие Брокер"

"Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы указывали на возможный рост рынка на 0,45%. Бумаги Coca-Cola Co. снижались после отчёта. Акции Nvidia Corp. подрастали на ожиданиях позитивного отчёта, который выйдет после завершения основных торгов. Акции Cisco Systems Inc. дорожали более чем на 4%. Накануне гигант сетевого оборудования предоставил сильный отчёт. Вышедшая статистика в США оказалась несколько неожиданной. Цены производителей упали в январе на 0,1%, а в годовом выражении замедлили свой рост до 2%, что оказалось ниже прогнозов. Core PPI замедлил годовой рост до 2,5 с 2,8% в декабре. Розничные продажи упали в декабре на 1,2%, что является самым сильным снижением с 2009 года. Без учёта автотранспорта, продажи упали на 1,8%, а без учёта бензина и автотранспорта - на 1,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 4 тыс. до 239 тыс. На этом фоне индекс доллара ушёл в минус на 0,15%, а фьючерсы на основные индексы сохранили рост, поскольку слабая статистика будет снижать вероятность повышения ставки ФРС. Российский рынок пока слабо реагирует на особенности американских макроэкономических данных, поскольку ждёт подробностей предложений по ограничениям для России в Сенате США. Впрочем, снижение рынка в четверг оказалось уже не столь сильным, как реакция на новости на предыдущих торгах. Поэтому предположим, что эмоциональные распродажи постепенно сойдут на нет, а уровень поддержки 2450 пунктов по индексу МосБиржи устоит", - полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков