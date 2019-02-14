Рубль снижается к доллару и евро под давлением санкционных рисков, доллар превысил 67 рублей

Москва. 14 февраля. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг днем, при этом курс американской валюты превысил 67 рублей впервые с 15 января; рубль снижается к бивалютной корзине под давлением возросших санкционных рисков и некоторого охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам emerging markets.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 67,005 руб./$1, что на 49 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 75,4775 руб./EUR1, прибавив 57,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 53 копейки - до 70,82 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15 февраля на 86,46 копейки, до 66,5429 руб./$1, и повысил курс евро на 65,99 копейки, до 75,0471 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля по отношению к доллару и евро в четверг днем связано, прежде всего, с возросшими санкционными рисками. В частности, группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Бобо Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом. Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе". В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Вместе с тем нефтяной рынок в четверг продолжает подъем, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,5% - до $64,56 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,96% - до $54,42 за баррель.

По данным Минэнерго США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом. Вместе с тем запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд - на 3,63 млн баррелей, до максимума с конца 2017 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей. Резервы бензина в США повысились за неделю на 408 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,19 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на такую же величину. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам пятой недели подряд.