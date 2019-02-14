Активное муссирование темы санкций будет какое-то время оказывать давление на российские биржевые площадки - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня российский рынок торгуется на "минорной ноте", рублевый индикатор МосБиржи теряет 0,50%. Фьючерс на индекс РТС падает на 2,16%. На данном этапе поддержка по инструменту находится на уровне 116000 пунктов, сопротивления расположены на 117500 . и 11900 пунктах. С начала года на наш рынок приходили спекулятивные, "горячие" деньги от западных инвестиционных фондов. Это и способствовало укреплению рубля и росту отечественных биржевых площадок. Так, по данным Банка России, в январе нерезиденты купили отечественных облигаций федерального займа на 55 млрд рублей - максимум за последний год. Вложения иностранных фондов в российские акции составили 37,8 млрд рублей, и это уже пятилетний рекорд. Сейчас, похоже, иностранные инвесторы просто решили зафиксировать прибыль. Сегодня поводом для резкого снижения рубля послужило внесение американскими сенаторами очередного законопроекта, предусматривающего санкции против банковского, энергетического сектора и госдолга России. На мой взгляд, риски введения так называемых "жестких" санкций против ведущих отечественных банков и госдолга по-прежнему крайне малы. Тем не менее, активное муссирование данной темы будет какое-то время оказывать давление на российские биржевые площадки", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.