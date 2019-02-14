Американский "террор" на российском фондовом рынке - БКС

Сегодня с открытия инвесторы продолжают отыгрывать "санкционные" эмоции, указывает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Индекс государственных облигаций показывает худший дневной результат с лета прошлого года - минус 0,8%. Вновь сильные продажи проходят в ключевых госбанках: Сбербанк (-3,3%) и ВТБ (-2,3%). При этом внешний фон, скорее, позитивный: нефть выше 64$, немного подрастают европейские индексы, а также фьючерс на S&P500, что позволит избежать более глубокой коррекции до появления новых подробностей. Индекс МосБиржи на текущий момент теряет порядка 0,8%. Движения вчерашнего и сегодняшнего дня в большей степени спровоцированы спекулянтами. "Большие деньги" находятся в выжидательной позиции, оглядываясь на диалог по поводу антироссийских мер. Но в случае усугубления санкционной риторики темп снижения российских активов усилится.

"Тем временем за пределами РФ атмосфера иная, - обращает внимание эксперт "БКС Премьер". Рынки вновь подогревают надежды на успех торговых переговоров между США и Китаем, а также вероятного компромисса по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Возможное торговое перемирие помогает и нефтяным котировка, Brent подбирается к 65$ за баррель. Фьючерс на S&P500 в моменте прибавляет 0,3%, также подрастают FTSE100 (+0,35%) и DAX30 (+0,25%). Азия торгуется с небольшим, близким к нулю снижением. Данные по китайскому импорту превзошли прогнозы (сокращение в январе на 1,5% против ожидаемых 10%, при этом рост к уровню декабря). Но китайские площадки опасаются переноса дедлайна по торговой сделке, а в Японии цифры по ВВП за 4й квартал оказались хуже ожиданий - рост 0,3% при прогнозе в 0,4%".

Российский рынок в текущей торговой сессии продолжит движение в красной зоне. На взгляд Александра Бахтина, "быкам" не хватит сил на фоне очередной санкционной угрозы. Текущие значения индекса Мосбиржи близки к уровню поддержи, при отсутствии нового информационного негатива сегодня не ожидается усиление коррекции. Традиционно для четверга нас ожидает большая порция международной статистики, а тем временем в Великобритании Тереза Мэй вынесет в парламент очередную версию соглашения по Brexit.