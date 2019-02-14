Мы не ожидаем роста курса выше 70 руб./доллар - Банк "Санкт-Петербург"

"На фоне усилившийся санкционной угрозы в отношении России вероятен рост оттока капитала из российских активов. В случае, если негативный новостной фон будет сохраняться, российская валюты может закрепиться в новом диапазоне 67-70 руб./$. При этом, учитывая, что первый квартал сезонно сильный с точки зрения платежного баланса, что позитивно для рубля, эффект от увеличения санкционного давления будет меньшим, чем если бы эти события начали набирать обороты во втором полугодии. Более того, Центральный Банк может отказаться от дополнительных покупок валюты на рынке, если увидит существенные риски для курса национальной валюты, финансовой стабильности или инфляции. Поэтому мы не ожидаем роста курса выше 70 руб./$", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".