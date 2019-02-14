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14 февраля 2019 года 11:57

Рынок акций РФ после провального старта торгов из-за угрозы санкций США к РФ пытается стабилизироваться

Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ после ощутимого "гэпа" вниз на старте торгов в четверг из-за угрозы введения США новых антироссийских санкций делает попытки стабилизации за счет выборочного закрытия "коротких" позиций спекулянтами; в аутсайдерах остаются бумаги Сбербанка и ВТБ на повышенных оборотах из-за возросших санкционных рисков.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2459,16 пункта (-1,1%, минимум дня - 2452,08 пункта), индекс РТС - 1160,83 пункта (-2,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) просели в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 66,75 рубля (+0,24 рубля).

Подешевели рублевые акции Сбербанка (-3,4% и -2,8% "префы"), ВТБ (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,8%).

Выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%).

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Тем временем, внешние площадки подают позитивные сигналы. В США в среду индексы выросли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР. Изначально Д.Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты, к которой Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Однако во вторник он сказал, что готов сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем.

В четверг в Азии динамика индексов была смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,02%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, несмотря на хорошие данные о внешней торговле КНР), но плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,3-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Китай в январе увеличил экспорт в долларовом выражении на 9,1% после сокращения на 4,4% в декабре, падение китайского импорта замедлилось с 7,6% до 1,5%. Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 3,2%, импорта - на 10%.

При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США уменьшился второй месяц подряд, с $29,87 млрд в декабре до $27,3 млрд в январе, на фоне падения общего объема китайско-американской торговли.

Нефть в четверг продолжает рост, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая, цена Brent находится у максимума за три месяца.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $64,39 за баррель (+1,2% и +1,9% в среду), мартовская цена WTI - $54,48 за баррель (+1,1% и +1,5% накануне).

Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии.

По данным министерства энергетики США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", в антироссийской санкционной истории появилась новая глава: группа сенаторов США представила новую версию прошлогоднего законопроекта DASKAA ("Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля"), который предусматривает, в том числе, санкции в отношении нового суверенного долга, в отношении банков, которые поддерживают вмешательство во внутреннюю политику других стран, а также в отношении олигархов, которые прямо или косвенно вовлечены в коррупционную деятельность. Судя по опубликованному пресс-релизу, определения потенциальных "целей" выглядят очень широко, первой реакцией рынка стало увеличение распродаж российских активов.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, сенаторы США внесли новый законопроект о введении санкций в отношении России за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". В документе предлагается ввести меры против госбанков, российского госдолга, российских зарубежных проектов по сжиженному природному газу, против киберсектора экономики России, а также против отдельных чиновников.

После "гэпа" вниз в начале торгов дальнейшая динамика рынка акций непонятна. С одной стороны, ничего серьезного не произошло - под страхом таких санкций Россия живет уже полгода, и далеко не факт, что нынешнее предложение сенаторов будет принято. С другой стороны, рынок явно перегрет, и рост идет исключительно за счет западных денег, поток которых сейчас прекратится.

Поэтому рынком сейчас правят больше эмоции, нежели разум и технический анализ. Что касается последнего, то поддержка индексу МосБиржи располагается в районе 2450 пунктов, но этот уровень может быть пройден вниз. Хуже рынка выглядят акции Сбербанка, ВТБ и "Роснефти" из-за санкционных рисков.

Между тем стоит обратить внимание на бумаги экспортеров, которые поддержит падающий рубль. В том числе "нефтянке" поможет нефть Brent, которая пытается закрепиться выше отметки $64 за баррель и, похоже, потихоньку направляется в сторону $70 за баррель. При таком раскладе больше всех выигрывает "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) с его гигантской долларовой "подушкой", считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский, новый санкционный законопроект Сената США в чем-то более жесткий (фокус сделан на нефтегазовую сферу), в чем-то более расплывчатый - из законопроекта убрана формулировка о госбанках, теперь это просто банки, участвующие в незаконной, по мнению США, деятельности.

В итоге в четверг санкционное давление затмило собой все остальные внешние факторы, но после импульсных распродаж российский рынок и рубль делают попытки перейти к консолидации. Более устойчивое снижение российских активов может произойти в случае, если санкции США будут фактически приняты, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, позитивный внешний фон вновь почти не касается российского рынка акций. Начавшиеся обсуждения в американском Конгрессе законопроектов по сдерживанию России отличаются повышенной агрессивностью. Очередной проект от сенаторов Л.Грэма и Б.Менендеса предусматривает не только ограничения для госбанков и госдолга РФ, но также затрагивает и экспортные возможности российского СПГ.

Самым разрушительным может стать предложение члена международного комитета Сената Брэда Шермана о том, чтобы разрешить оппозиции Венесуэлы не отвечать по российским долгам. В качестве экстраполяции потом можно предложить не возвращать американские долги неугодным государствам. В любом случае, пока предложения носят крайне негативный характер, что будет заставлять российский рынок акций нервничать. К тому же откат индекса МосБиржи ниже 2500 пунктов предполагает следующую поддержку только в районе 2450 пунктов.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, позитив на глобальных рынках по-прежнему связан с переговорами США-Китай, которые стартуют в четверг в Пекине. В преддверии консультаций рынки в очередной раз получили сигнал об уверенности представителей США в заключении сделки и сближении позиций. В пятницу торговые противоречия будут обсуждаться между С.Мнучиным, Р.Лайтхайзером и президентом КНР Си Цзиньпином, но точку в противостоянии поставит встреча лидеров двух стран. Президент Д.Трамп заявил, что готов отложить на 60 дней "дедлайн" (наступает 1 марта) по увеличению тарифов на импорт китайских товаров в объеме $200 млрд, если переговоры действительно пройдут успешно, но также отметил, что пока "не склонен" предпринимать подобные действия.

Что касается российского рынка, то усиление санкционной риторики пока влечет распродажи бумаг. Сенаторы США Л.Грэм и Р.Менендез (авторы августовского санкционного пакета, который не был рассмотрен Конгрессом) пытаются вновь провести законопроект по антироссийским санкциям, который включает запрет на инвестиции в новый российский долг, санкции на банки, проекты по добыче нефти и газа в РФ, а также на зарубежные проекты. Поводом для санкций служит якобы вмешательство Москвы в выборы в других странах и ситуация на Украине.

В итоге индекс МосБиржи откатился в район 2450-2460 пунктов, сильных факторов, которые могут подтолкнуть индекс обратно к 2500 пунктам, пока нет, считает Р.Антонов.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, среди лидеров падения выступают акции "Роснефти", поскольку обострившиеся проблемы венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA ставят под вопрос вероятность полного возврата инвестиций "Роснефти" в латиноамериканскую страну. Примерно 9-10 лет назад в Венесуэле состоялась национализация нефтяного сектора, а в связи с возможной сменой власти в этой стране не исключен новый передел отрасли.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО НПО" Наука" (-4,4%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+24,3%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+10,6%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+10,5%), "Группы Черкизово" (+3,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 15,409 млрд рублей (из них 8,295 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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