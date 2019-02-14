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14 февраля 2019 года 10:19

Рубль слегка вырос к доллару и немного снизился к евро на старте торгов четверга после сильного падения накануне

Москва. 14 февраля. Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в четверг утром, рубль стабилизировался к бивалютной корзине после сильного падения в среду вечером на новостях о новых антироссийских санкциях со стороны США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,31-66,52 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,4225 руб./$1 (-9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,98 руб./EUR1 (+7,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 1,6 копейки к уровню закрытия среды, составив 70,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 74,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 59,28 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля по отношению к доллару и евро на старте торгов четверга связаны, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, в то время как возросшие санкционные риски не дают нацвалюте демонстрировать рост. Рубль отыграл негативные новости о подготовке Соединенными Штатами новых антироссийских санкций еще накануне вечером, а 14 февраля утром активность покупателей валюты на рынке несколько снизилась.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также - демократы Бобо Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом. Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе". В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Нефтяной рынок в четверг утром продолжает подъем, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Brent приблизила к максимальному уровню за три месяца. Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 1,16% - до $64,35 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,95% - до $54,41 за баррель.

По данным Минэнерго США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом. Вместе с тем запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд - на 3,63 млн баррелей, до максимума с конца 2017 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей. Резервы бензина в США повысились за неделю на 408 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,19 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на такую же величину. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам пятой недели подряд.


Опубликовано: /Финмаркет/
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