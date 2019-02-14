14 февраля 2019 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций остается под давлением
В четверг аналитики оценивают внешний фон как негативный из-за заметного ухудшения его геополитической составляющей. По мнению экспертов, в ближайшее время отечественные фондовые индексы будут под давлением из-за усиления неопределенности, вызванной инициативой американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении РФ.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон нельзя назвать негативным. Нефть продолжает расти, а рынки Азии не повышаются, но и не демонстрируют какую-либо сильную отрицательную динамику. Сырьевые валюты существенно укрепляются против доллара США. Однако всё это почти не касается российского рынка. Начавшиеся обсуждения в американском Конгрессе законопроектов по сдерживанию России отличаются повышенной агрессивностью. Очередной проект от сенаторов Грэма и Менендеса предусматривает не только ограничения для госбанков и госдолга РФ, но также затрагивает и экспортные возможности российского СПГ. Впрочем, самым разрушительным может стать предложение члена международного комитета Сената Брэда Шермана о том, чтобы разрешить оппозиции Венесуэлы не отвечать по российским долгам. В качестве экстраполяции потом можно предложить не возвращать американские долги неугодным государствам. В любом случае пока предложения носят крайне негативный характер, что будет заставлять российский рынок "нервничать". К тому же закрытие накануне состоялось ниже 2500 пунктов по индексу МосБиржи, что предполагает дальнейшее развитие коррекции в сторону 2450 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В ближайшее время динамика индекса РТС может оставаться под давлением из-за усиления неопределенности, вызванной инициативой американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении РФ. По данным технического анализа, индекс РТС вновь закрылся ниже уровня 1200 пунктов, что позволяет трактовать предшествующий пробой вверх как ложный и может спровоцировать усиление процесса сокращения длинных позиций. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль - санкционные опасения оказывают давление на курс российской валюты".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Внешний фон перед открытием российского фондового рынка в четверг мы склонны охарактеризовать как сильно негативный. Появившаяся информация в СМИ о ряде шагов по усилению санкционного давления в отношении России имеет высокие шансы привести к резкому падению котировок ряда крупнейших компаний банковского и нефтегазового секторов, а также к усилению распродаж российских долговых бумаг и ослаблению национальной валюты. Стоит заметить, что новые санкции еще не были приняты, однако сам факт их анонсирования способен оказать сильное влияние на решения инвесторов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем сегодня открытия рынка акций в более чем процентном "минусе". А вот дальнейшая динамика непонятна. С одной стороны, ничего серьезного не произошло - под страхом таких санкций мы живем уже полгода, и далеко не факт, что нынешнее предложение сенаторов будет принято. С другой стороны, рынок явно "перегрет", и рост идет исключительно за счет западных денег, поток которых сейчас прекратится. Поэтому строить прогнозы сегодня мы не будем - рынком будут править больше эмоции, нежели разум и технический анализ. Что касается последнего, то поддержка индексу МосБиржи располагается в районе 2450 пунктов, но, скорее всего, этот уровень будет пройден вниз уже с открытия. Между тем стоит обратить внимание на бумаги экспортеров, которые поддержит падающий рубль".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Уже после закрытия основных торгов в России мы наблюдали продолжение падения фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Таким образом, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда ожидание санкций уже само по себе оказывает сильное давление на рынок. Добавим, что вчерашнее падение российских фондовых индексов имело и технические предпосылки. Их существенная среднесрочная перекупленность явно требовала "разгрузки. Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно благоприятное. Вместе с тем сильное вечернее падение фьючерсов на фондовые индексы МосБиржи и РТС препятствует позитивному открытию локального рынка акций".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Российский рынок сегодня будет двигаться в отрыве от мировых площадок, несмотря на позитивный внешний фон и рост цен на нефть. Индекс МосБиржи, по нашему мнению, имеет потенциал снижения в район 2460 пунктов. Санкционная тема вновь возвращается на повестку дня, сильных факторов, которые могут подтолкнуть индекс к 2500 пунктам пока нет".
Опубликовано: /Финмаркет/
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