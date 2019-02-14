Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться на фоне возросших санкционных рисков

Москва. 14 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться под давлением возросших санкционных рисков, а также некоторого снижения "аппетита к риску" на глобальных рынках, полагают аналитики.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события. В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Бобо Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом. Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской "агрессии" на Украине. В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ, "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе". В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

Американские фондовые индексы выросли в среду, рынок позитивно воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР. Изначально Д.Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты, к которой Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%. Однако во вторник он сказал, что готов сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем. "Если мы будем близки к сделке, я могу сам позволить ей немного сместиться во времени, - заявил Д.Трамп. - С Китаем все идет хорошо. Китай очень хочет сделки". В последнее время американский президент неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории.

Вместе с тем фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются разнонаправленно, несмотря на позитивные данные о внешней торговле Китая и сообщения о том, что президент США Д.Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд. Участники рынка ждут новостей о ходе торговых переговоров из Пекина, куда прибыла основная американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Ожидается, что в пятницу с ними встретится председатель КНР Си Цзиньпин.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% вслед за падением акций телекоммуникационных компаний. Китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, Shenzhen Composite вырос на 0,4%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300, который в среду достиг максимума за два месяца, слабо меняется в ходе торгов. Гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,02%. Индийский Sensex опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, потерял 0,1%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%.

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Brent приблизила к максимальному уровню за три месяца. Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 1,02% - до $64,26 за баррель. В среду контракты подешевели на 1,9% - до $63,61 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,85% - до $54,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на 1,5% - до $53,90 за баррель.

По данным Минэнерго США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом. Вместе с тем запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд - на 3,63 млн баррелей, до максимума с конца 2017 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей. Резервы бензина в США повысились за неделю на 408 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,19 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на такую же величину. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам пятой недели подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,426 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,996 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 февраля снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,35 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,001%, поднявшись до 581,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром капитал БО-04" (+0,47%), "Сбербанк-001-04R" (+0,36%) и "ВЭБ-001Р-09" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-22" (-0,87%), "Ростелеком-001P-04R" (-0,6%) и "Роснефть-001Р-02" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Новая перевозочная компания" (НПК) установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей в размере 8,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,99% годовых. Ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 25% от номинала будут погашены в даты окончания 7-10-го купонных периодов. Сбор заявок прошел 13 февраля. Техническое размещение запланировано на 21 февраля.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 15 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-003Р-02 объемом от 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,6-8,7%, что соответствует доходности к погашению через 2 года на уровне 8,78-8,89% годовых. Техническое размещение запланировано на 26 февраля. Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале февраля, разместив трехлетние бонды серии БО-003Р-01 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,7% годовых. Оба выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 19 февраля начнет размещение двух выпусков структурных облигаций серий ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R и ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R общим объемом 2 млрд рублей. Дата погашения выпусков - 29 августа 2022 года. Объем каждого из выпусков - 1 млрд рублей. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпускам предусмотрена выплата одного купона, ставка купона облигаций ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-60R - 0,74% годовых, ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-61R - 1,35% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, значение которого зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" 28 февраля проведет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 12% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов. Купоны - квартальные. Техническое размещение предварительно запланировано на 5 марта.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") в феврале планирует разместить 4-летние облигации серии БО-П03 объемом до 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 11,04-11,57% годовых. Бумаги имеют полугодовые купоны, ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Бумаги будут размещаться в рамках программы общим объемом до 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 25 лет. Программа - бессрочная. В августе 2018 года компания планировала разместить облигации серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей, но позже перенесла размещение на неопределенный срок. В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 3 млрд рублей и биржевые бонды серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 15-го купона облигаций 4-й серии в размере 5,8% годовых. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 7,6% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.

АО "ВЭБ-лизинг" выкупило в рамках оферты 1 млн 972,258 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 39,4% выпуска. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов на 5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 8,09% годовых.