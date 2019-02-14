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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций откроется негативом - ИК "Атон"
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14 февраля 2019 года 09:58
Рынок акций откроется негативом - ИК "Атон"
В четверг утром аналитики ИК "Атон" прогнозируют открытие рынка акций РФ со снижением на 2%.
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14 февраля 2019 года 19:44
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро заметно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером, при этом курс американской валюты закрепился выше 67 рублей впервые с 15 января; рубль снижается к бивалютной корзине под давлением возросших санкционных рисков и некоторого охлаждения интереса инвесторов к активам и валютам emerging markets. читать дальше
.14 февраля 2019 года 19:42
Рынок акций РФ откатился к уровням почти месячной давности во главе со Сбербанком из-за угрозы санкций США
Москва. 14 февраля. Рынок акций РФ в четверг снизился вторые торги подряд из-за угрозы введения США новых антироссийских санкций, индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням почти месячной давности, при этом локомотивом выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком из-за возросших санкционных рисков. читать дальше
.14 февраля 2019 года 19:15
Москва. 14 февраля. Большинство выпусков российских еврооблигаций заметно снижаются в цене в четверг под давлением как возросших санкционных рисков, так и общемирового охлаждения интереса инвесторов к рисковым активам. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене, что в итоге привело к расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 февраля 2019 года 19:02
В четверг рубль находился под давлением санкционных рисков, напоминает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В ходе торгов пара доллар/рубль поднималась выше 67 руб., обновив почти одномесячный максимум. Резкое ослабление отечественной валюты со... читать дальше
.14 февраля 2019 года 18:40
Самый крупный отток капитала из фондов акций РФ был зафиксирован прямо перед новостями об угрозе новых санкций - БКС
БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 13 февраля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.14 февраля 2019 года 18:16
"Мало для кого было секретом, что санкционная риторика рано или поздно вернется на повестку дня законодателей США и ЕС. Когда исчезла угроза возобновления "шатдауна", счет шел на часы. Тем не менее, российский рынок - в частности, рубль, реагирует так, словно обсуждаемые санкции являются полной... читать дальше
.14 февраля 2019 года 17:47
"Перед стартом торгов в США фьючерсы на основные индексы указывали на возможный рост рынка на 0,45%. Бумаги Coca-Cola Co. снижались после отчёта. Акции Nvidia Corp. подрастали на ожиданиях позитивного отчёта, который выйдет после завершения основных торгов. Акции Cisco Systems Inc. дорожали более... читать дальше
.14 февраля 2019 года 17:18
Курс рубля составит 67 руб./$1 в конце 2019 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова и аналитик Валерия Волгарева. "Учитывая нестабильность счета операций с капиталом и его чувствительность к внешним новостям, оценка равновесной стоимости рубля на этот год представляется как... читать дальше
.14 февраля 2019 года 16:50
В ближайшее время динамика фондового рынка РФ будет всецело зависеть от комментариев из США - УК "Райффайзен Капитал"
"Динамика как российского, так и зарубежных фондовых рынков сегодня, 14 февраля, заметно повторяет вчерашнюю. Иностранные индексы в большинстве своем растут на заявлениях Д.Трампа о его готовности отложить повышение импортных пошлин на 60 дней и старте нового раунда переговоров США и Китая по... читать дальше
.14 февраля 2019 года 16:16
Активное муссирование темы санкций будет какое-то время оказывать давление на российские биржевые площадки - ИК "ФИНАМ"
"Сегодня российский рынок торгуется на "минорной ноте", рублевый индикатор МосБиржи теряет 0,50%. Фьючерс на индекс РТС падает на 2,16%. На данном этапе поддержка по инструменту находится на уровне 116000 пунктов, сопротивления расположены на 117500 . и 11900 пунктах. С начала года на наш рынок... читать дальше
.14 февраля 2019 года 15:46
"Вчера нефтяные цены преодолели сильное сопротивление в виде трехмесячного максимума и сегодня продолжили поступательно расти, обновляя данную вершину. К текущему моменту котировки Brent скорректировали рост, прибавляя 1,1% (около значения $64,3). Нефть сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на... читать дальше
.14 февраля 2019 года 15:30
Москва. 14 февраля. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг днем, при этом курс американской валюты превысил 67 рублей впервые с 15 января; рубль снижается к бивалютной корзине под давлением возросших санкционных рисков и некоторого охлаждения интереса глобальных инвесторов к активам и валютам emerging markets. читать дальше
.14 февраля 2019 года 15:30
На 2019 год сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки 65 - "Открытие Брокер"
"Сейчас в курс доллара заложены повышенные риски. В частности, санкционный дисконт может доходить до 6 руб. по паре USD/RUB. Таким образом, в случае принятия санкций мы не ожидаем существенного влияния на рынок. На 2019 год мы сохраняем прогноз среднегодового курса пары доллар/рубль вблизи отметки... читать дальше
.14 февраля 2019 года 15:11
Факт достижения краткосрочных поддержек может способствовать некоторой коррекции фондовых индексов наверх - ИК "Велес Капитал"
"Фондовые индексы РФ и рубль в первой половине дня снизились, сконцентрировавшись на внутренних факторах и санкционной угрозе. Индексы МосБиржи и РТС при этом опустились к обозначенным нами целям падения (1155 и 2450 пунктов), образовав существенные "гэпы". Сам факт достижения краткосрочных... читать дальше
.14 февраля 2019 года 14:51
Неоднозначная статистика по китайской экономике не отражается на котировках сырьевых товаров - Julius Baer
Оперативная статистика из Китая в последнее время привлекает большое внимание рынков не только из-за торговых споров с США, но и в качестве индикатора состояния национальной экономики КНР, указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Опубликованные в четверг утром данные... читать дальше
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