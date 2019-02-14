Динамика индекса РТС может оставаться под давлением - ИФ "Олма"

"В ближайшее время динамика индекса РТС может оставаться под давлением из-за усиления неопределенности, вызванной инициативой американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении РФ. По данным технического анализа, индекс РТС вновь закрылся ниже уровня 1200 пунктов, что позволяет трактовать предшествующий пробой вверх как ложный и может спровоцировать усиление процесса сокращения длинных позиций. На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль - санкционные опасения оказывают давление на курс российской валюты", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.