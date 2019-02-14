При негативном развитии событий пара доллар-рубль сегодня вполне может уйти выше отметки 67 - Алор Брокер

"Динамика рубля во многом будет зависеть от того, поддадутся ли панике иностранные держатели ОФЗ. Вчера Минфин провел довольно успешный аукцион по ОФЗ, разместив бумаги на 41,7 млрд руб. Но это было до того, как сенаторы внесли законопроект по антироссийским санкциям. При негативном развитии событий пара доллар-рубль сегодня вполне может уйти выше отметки 67", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.