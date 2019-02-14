Brent приблизилась к максимальному уровню за три месяца

Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются разнонаправленно. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем.

Американские фондовые индексы выросли в среду, рынок позитивно воспринял слова президента США Дональда Трампа о возможности переноса крайнего срока для достижения соглашения с КНР, пишет MarketWatch.

Изначально Д.Трамп установил 1 марта в качестве крайней даты, к которой Вашингтон и Пекин должны достичь соглашения, чтобы Штаты не подняли пошлины на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

Однако во вторник он сказал, что готов сдвинуть крайний срок для заключения торгового соглашения с Китаем. "Если мы будем близки к сделке, я могу сам позволить ей немного сместиться во времени, - заявил Д.Трамп. - С Китаем все идет хорошо. Китай очень хочет сделки".

В последнее время американский президент неоднократно заявлял о прогрессе в переговорах с Китаем по торговле и говорил, что предстоящая сделка, если будет заключена, станет самой масштабной в истории.

"Сигналы о том, что США и Китай достигли прогресса в переговорах, оказались достаточными для поддержания импульса к росту на фондовом рынке", - отмечает главный портфельный управляющий U.S. Bank Wealth Management Эрик Вейганд.

"Вполне реально сохранить этот импульс, поскольку мы видим ряд благоприятных факторов, включая умеренную инфляцию, продолжающийся экономический подъем и устойчивость потребительского спроса. Чего мы опасаемся, так это того, что темпы роста корпоративных прибылей не смогут сохраниться. Это будет действительно проблемой в среднесрочной перспективе", - говорит эксперт.

Статданные по экономике США, обнародованные в среду, указали на ослабление инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе выросли на 1,6% в годовом выражении после подъема на 1,9% месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем цены не изменились, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Умеренная инфляция и сдержанные темпы роста ВВП США предполагают, что Федрезерву потребуется поднять базовую ставку дважды в ближайшие два года, заявил в среду президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.

"Мое мнение, что одно повышение ставки в 2019 году и одно в 2020 году будет обоснованным", - сказал он.

Другой представитель ФРС - глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик - высказал мнение, что американский Центробанк увеличит ставку один раз в текущем году.

Ни П.Харкер, ни Р.Бостик, не входят в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в этом году.

Акции Dish Network Corp. подешевели по итогам торгов на 7,7%, поскольку квартальная отчетность оператора спутникового телевидения оказалась хуже прогнозов при более значительном, чем ожидалось, сокращении числа подписчиков платных сервисов.

Бумаги TripAdvisor, результаты которой за прошедший квартал также не оправдали ожиданий, потеряли в цене 5,7%.

Стоимость бумаг Activision Blizzard увеличилась на 7% после объявления компанией плана реструктуризации, предусматривающего сокращение штата на 8%.

Капитализация Hilton Worldwide Holdings выросла на 6,8%. Показатели прибыли и выручки оператора сети отелей за четвертый квартал, а также прогноз прибыли на первый квартал превзошли ожидания рынка.

Бумаги Johnson & Johnson (J&J) подорожали на 0,2%. Крупнейший в мире производитель медицинских товаров покупает компанию Auris Health Inc., выпускающую хирургических роботов, за $3,4 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка, о которой стороны могут объявить уже в среду, предусматривает дополнительные платежи J&J в пользу Auris в размере до $2,35 млрд, осуществление которых будет зависеть от достижения компанией целевых показателей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 13 февраля вырос на 117,51 пункта (0,46%) и составил 25543,27 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,3 пункта (0,3%) - до 2753,03 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 5,76 пункта (0,08%) и составил 7420,38 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются разнонаправленно, несмотря на позитивные данные о внешней торговле Китая и сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд.

Участники рынка ждут новостей о ходе торговых переговоров из Пекина, куда прибыла основная американская делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Ожидается, что в пятницу с ними встретится председатель КНР Си Цзиньпин.

Вместе с тем сохраняется значительное количество нерешенных вопросов в отношениях двух стран.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,1% вслед за падением акций телекоммуникационных компаний.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%, Shenzhen Composite вырос на 0,4%. Индекс "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300, который в среду достиг максимума за два месяца, слабо меняется в ходе торгов.

Китай в январе увеличил экспорт в долларовом выражении на 9,1% после сокращения на 4,4% в декабре, падение китайского импорта замедлилось с 7,6% до 1,5%. Аналитики в среднем ожидали снижения экспорта на 3,2%, импорта - на 10%.

При этом профицит торгового баланса Китая в отношениях с США уменьшился второй месяц подряд, с $29,87 млрд в декабре до $27,3 млрд в январе, на фоне падения общего объема китайско-американской торговли.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix повысились менее чем на 0,1%.

Экономика Японии в IV квартале вернулась к росту после самого резкого снижения за четыре года в июле-сентябре: ВВП увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,4% в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,4% и 1,4% соответственно.

Индийский Sensex опустился на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, потерял 0,1%.

Южнокорейский KOSPI вырос на 0,3%.

Акции горнодобывающих компаний дорожают на позитивных новостях о внешней торговле Китая: BHP прибавила 1,6% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - 1,9%, Rio Tinto - 0,9%.

Бумаги китайских компаний, связанных с образованием, растут в цене на планах Госсовета КНР провести реформу ремесленных училищ: China Xinhua Education и Hope Education Group прибавили 13% на торгах в Гонконге, China Education Group - 9%, Minsheng Education Group - 8,5%, сообщает агентство Bloomberg.

Акции южнокорейской машиностроительной и инфраструктурной группы Doosan подешевели на 8,6%, самыми быстрыми темпами в рамках индекса KOSPI. Прибыль за IV квартал оказалась слабее ожиданий рынка, а подразделение Doosan E&C, получившее операционный убыток, объявило о допэмиссии акций.

При этом в Сеуле повышаются котировки акций чипмейкеров: сообщается, что Samsung Electronics завершит строительство производственной линии для выпуска новых чипов памяти раньше, чем ожидалось. Samsung прибавила 1,2%, SK Hynix - 0,8%, а SKC Solmics, поставщик Samsung и Hynix, увеличила стоимость бумаг на 20%.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем, инвесторы ждут новых сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая. Brent приблизилась к максимальному уровню за три месяца.

Накануне рост поддержали данные о дальнейшем снижении мирового производства нефти и сокращении экспорта Саудовской Аравии.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск увеличилась на $0,38 (0,60%) - до $63,99 за баррель. В среду контракты подешевели на $1,19 (1,9%) - до $63,61 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,28 (0,52%) - до $54,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,80 (1,5%) - до $53,90 за баррель.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить введение повышенных пошлин на китайские товары на 60 дней, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Изначально Д.Трамп установил для достижения устраивающего обе стороны торгового соглашения 1 марта в качестве крайней даты. В противном случае США поднимут тарифы на ввозимые из Китая товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25%.

По данным министерства энергетики США, Венесуэла на прошлой неделе сократила поставки нефти в страну до рекордно низкого уровня, а Саудовская Аравия поставляла всего 415 тыс. баррелей в сутки (б/с), что совпадает с историческим минимумом.

Вместе с тем запасы нефти в США выросли по итогам четвертой недели подряд - на 3,63 млн баррелей, до максимума с конца 2017 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей.

Резервы бензина в США повысились за неделю на 408 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,19 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на такую же величину.

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам пятой недели подряд.