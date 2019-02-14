Сильное вечернее падение фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС препятствует позитивному открытию рынка акций - ИК "Алго Капитал"

"Уже после закрытия основных торгов в России мы наблюдали продолжение падения фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Таким образом, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда ожидание санкций уже само по себе оказывает сильное давление на рынок. Добавим, что вчерашнее падение российских фондовых индексов имело и технические предпосылки. Их существенная среднесрочная перекупленность явно требовала "разгрузки. Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно благоприятное. Вместе с тем сильное вечернее падение фьючерсов на фондовые индексы МосБиржи и РТС препятствует позитивному открытию локального рынка акций", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.