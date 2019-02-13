Рубль укрепляется к доллару и евро в среду вечером благодаря растущей нефти

Москва. 13 февраля. Доллар США слегка, а евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам. Сдерживают рост нацвалюты возросшие санкционные риски, которые стали причиной падения российских акций и облигаций.

Курс доллара США в 19:00 МСК составил 65,8125 руб./$1, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,2725 руб./EUR1, опустившись на 37,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21 копейку - до 69,62 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост валютного курса рубля по отношению к доллару и евро в среду вечером связан, прежде всего, с продолжающимся повышением мировых цен на нефть. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК поднялась на 1,86% - до $63,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 2,15% - до $54,24 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания дальнейшего сокращения добычи Саудовской Аравией, а также оптимизм в отношении торговых переговоров США и Китая. Саудовская Аравия планирует снизить добычу нефти в марте до 9,8 млн б/с, заявил во вторник министр энергетики страны Халид аль-Фалих в интервью Financial Times. Согласно новому соглашению ОПЕК+, Саудовская Аравия должна уменьшить добычу с 10,6 млн б/с до 10,311 млн б/с. Таким образом, производство нефти в стране в марте может оказаться ниже установленного сделкой уровня на 500 тыс. б/с.

Вместе с тем как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли по итогам четвертой недели подряд - на 3,63 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2,7 млн баррелей. Тем временем, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились более чем на 1 млн баррелей. Резервы бензина в США повысились за неделю на 408 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,19 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов бензина на 800 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на такую же величину. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн б/с по итогам пятой недели подряд.

Накануне вечером локальный заметный провал курса рубля вызвали слухи о готовящихся новых антироссийских санкциях. Но довольно быстро ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и уже в среду участники рынка переключились на позитивные внешние факторы. Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, сообщила во вторник газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к инциденту с украинскими кораблями. Он добавил, что меры, как ожидается, будут представлены к концу марта.

"Российский рубль сегодня немного укрепляется по отношению к доллару и евро, хотя позитивных факторов для нацвалюты не так уж и много. Конечно, растущая нефть дает повод для укрепления рубля, но данный фактор должен практически полностью нивелироваться покупками валюты в рамках бюджетного правила, по крайней мере, пока нефть выше $42 за баррель Brent. Таким образом, реальным фактором, способствующим укреплению нацвалюты, остается спрос на рубли со стороны нерезидентов, которые готовы инвестировать в рублевые активы, в частности в гособлигации. На сегодняшних первичных аукционах Минфина были размещены бумаги почти на 42 млрд рублей. Часть из этого объема, которая оценочно может составлять около трети, была выкуплена иностранными инвесторами, которые и предъявляют спрос на рубли на валютном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

"В ближайшее время спрос нерезидентов на российские облигации, скорее всего, сохранится, так как, с одной стороны, Россия недавно получила рейтинг инвестиционной категории от третьего мирового рейтингового агентства, а с другой стороны, учитывая инфляционные ожидания, можно предположить, что ЦБ РФ не будет повышать ключевую ставку в первой половине года, а во втором полугодии может даже приступить к ее снижению. Соответственно покупка ОФЗ сейчас может принести инвесторам повышенную доходность за счет роста курсовой стоимости госбумаг. А это в свою очередь, стимулирует операции carry trades, которые и будут поддерживать рост курса нацвалюты", - считает Т.Нигматуллин.

По словам зампредседателя правления Локо банка Андрея Люшина, нефть развивает подъем на фоне планов Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу до уровня 9,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, пока цена остается в рамках восходящего узкого канала, верхняя граница которого расположена сейчас около $64,1 за баррель Brent. Драгметаллы в плюсе, промышленные металлы также в основном в плюсе, продовольствие в плюсе. Рубль продолжает испытывать покупки со стороны нерезидентов, которые, судя по всему, заинтересованы главным образом в российских акциях (довольно узком перечне), а не облигациях. Приток может предшествовать возможному повышению суверенного рейтинга России агентством Fitch, но приток этот, очевидно, спекулятивный и может оказаться краткосрочным.

"В конце вчерашнего дня рубль резко слабел как в паре с долларом, так и в паре с евро, реагируя на сообщения о том, что США и ЕС близки к согласованию новых санкций против России. Потери нацвалюты в моменте достигали порядка 1%. К настоящему моменту большая часть негативного движения отыграна обратно. По информации СМИ, санкции могут касаться конкретных лиц и компаний, причастных к инциденту в Керченском проливе. Ограниченный макроэкономический эффект таких санкций позволяет рублю восстанавливать позиции. Слушание в финансовом комитете Конгресса США по вопросам эффективности существующих санкций отложено на неопределенный срок. В отсутствие новых новостей по санкциям и с учетом довольно оптимистичного настроя на развивающихся рынках в ближайшие дни рубль может попытаться продолжить восстанавливать позиции", - полагают аналитики Нордеа банка.

По мнению эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, Саудовская Аравия вновь пугнула опционных спекулянтов сокращением добывающих квот - на 600 тыс. баррелей или более, "в зависимости от рыночной конъюнктуры". Нефтетрейдеры, торгующие физическим сырьем, ужасно не любят в последнее время слышать о дефиците реальных контрактов на поставку. Гарантии физических поставок "черного золота" - это вообще сейчас "большая роскошь", так как все больше и больше стран-нефтеэкспортеров - Ирак, Иран, Ливия, Венесуэла - по тем или иным причинам утратили искомые гарантии поставок. То есть, рынок нефти все в большей и большей мере становится шизофреничным: с одной стороны, политически ангажированные опционщики всеми силами пытаются создать иллюзию изобилия энергоносителей, тогда как на рынке физических контрактов царят все возрастающие смятение и неуверенность. В итоге сорт Brent сразу же после растиражированной западными СМИ фразы саудитов взлетел почти на $2,5 - до $63,30 за баррель. Техническая картина сулит продолжение ралли в краткосрочной перспективе с первым перевалочным пунктом на отметке $65 за баррель Brent.

"Между тем, курс отечественной валюты пока не сильно реагирует на эту новость, предоставляя спекулянтам временя на раздумья перед открытием "длинных" позиций. Российский рубль в паре с долларом продолжает взрыхлять уже и без того изрядно вспаханный торговый коридор 65-66 руб./$1. В паре с евро отечественная валюта торгуется у отметки 74,4 руб./EUR1, при этом технически евро не предлагает никаких идей для сколько-нибудь продолжительного изменения тренда на ослабление. Еврозона охвачена проблемами, от разрастающегося бюджетно-политического кризиса в Италии, до продолжающихся уже третий месяц ожесточенных столкновений "оранжевых жилетов" во Франции", - отмечает В.Рожанковский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 февраля на 3,64 копейки, до 65,6783 руб./$1, и повысил курс евро на 24,13 копейки, до 74,3872 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 4,48 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,6989 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 3,74 копейки к уровню вторника, поднявшись до 65,7203 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 883,007 млн, из которых $762,385 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 120,622 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 32,26 копейки, до 74,3724 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 21,53 копейки и составил 74,3472 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR637,031 млн, из которых EUR262,668 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR374,363 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась всего на 2 базисных пункта (б.п.) по отношению ко вторнику, составив 13 февраля 7,75% годовых, а на семидневный срок выросла на 2 б.п. - до 7,85% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились и составили 8,25% годовых и 8,68% годовых, соответственно, в то время как ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,60% годовых.