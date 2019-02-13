Цены евробондов РФ в среду изменяются незначительно на фоне противоречивых сигналов

Москва. 13 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду изменяются незначительно на фоне противоречивых как внешних, так и внутренних сигналов, а также возросших санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 12 февраля на 9 базисных пунктов и составила 110,87% от номинала, что соответствует доходности 3,775% годовых (рост на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась по отношению ко вторнику на 8 базисных пунктов, составив 98,66% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 2,505% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 127 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 8 базисных пунктов - до 110,05% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 5,15% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 19 базисных пунктов, поднявшись до 106,76% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 5,12% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 6 базисных пунктов - до 101,25% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 5,545% годовых), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 103,46% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт и составила 4,04% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 4 базисных пункта - до 98,07% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,385% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 6 базисных пунктов, до 97,43% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,62% годовых).

"Сегодня важным событием для российских долговых бумаг стали первичные аукционы Минфина по размещению рублевых госбумаг. В частности, высокий спрос инвесторов на среднесрочный выпуск ОФЗ 26223 позволил Минфину разместить бумаги на 38,1 млрд рублей при общем спросе 54,34 млрд рублей. Это, несомненно, стало позитивным фактором для долгового рынка в целом. С другой стороны, новостной фон для России сейчас не совсем благоприятный после вчерашних новостей о подготовке США и ЕС новых антироссийских санкций за события в Керченском проливе. И учитывая этот фактор, можно было бы ожидать некоторой ценовой просадки еврооблигаций России, но этого не произошло. Отечественные евробонды пока довольно сдержанно реагируют на возросшие санкционные риски", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"Несмотря на то, что российские еврооблигации пока демонстрируют относительно стабильную динамику, время для отрицательной коррекции уже подошло, и снижение рынка может начаться в любой момент. К тому же новостной фон сейчас явно меняется в худшую сторону", - считает Ю.Унесихина.