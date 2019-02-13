Инфляция стабилизируется, ставки по депозитам корректируются - ИК "Велес Капитал"

В среду ряд кредитных организаций предъявили спрос на ликвидность от Федерального казначейства. В частности, на аукционе РЕПО o/n один банк привлек 220 млрд руб. из лимита 280 млрд руб., хотя с конца января спрос на операции РЕПО с казначейством практически отсутствовал, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. В свою очередь, на депозитном аукционе ведомства два банка подали заявки на 20 млрд руб. при лимите в 10 млрд руб.

Не исключено, что локальное усиление спроса на бюджетную ликвидность было вызвано погашениями "старых" депозитов Федерального казначейства (банкам в общей сложности необходимо было вернуть сегодня 178 млрд руб.). Кроме того, с учетом итогов вчерашнего депозитного аукциона на депозиты в ЦБ из банковской системы было дополнительно абсорбировано 522 млрд руб. Впрочем, соответствующий объем средств (500 млрд руб.) сегодня вернулся банкам за счет погашения Банком России собственных облигаций (КОБР-15). В результате ставка MosPrime o/n продолжила снижение, потеряв в среду 2 бп и сравнявшись с уровнем ключевой ставки ЦБ.

По итогам 2-ой декады февраля, согласно данным ЦБ, индикативная ставка по депозитам крупнейших на рынке вкладов банков снизилась с 7,548% до 7,495% годовых. Эксперт ИК напомнил, что в 3-ей декаде января ставка впервые за длительное время не изменилась. Ранее ставка практически непрерывно росла с конца июля 2018 г.

"Таким образом, можно предположить, что рост депозитных ставок практически исчерпал себя, - резюмирует Юрий Кравченко. - В свою очередь, статистика по инфляции указывает на ее дальнейшую стабилизацию. По данным Росстата, за период с 5 по 11 февраля потребительские цены остались на уровне 0,1% - третью неделю подряд. Таким образом, инфляция в годовом выражении с конца января остается на нижней границе прогнозных ожиданий ЦБ - 5% годовых. Можно предположить, что после итогов февральского заседания ЦБ и на фоне стабилизации потребительских цен крупнейшие игроки на рынке вкладов продолжат корректировать депозитные ставки, однако в целом реальные процентные ставки по депозитам остаются в положительной зоне, что является одним из факторов, избавляющих Банк России от необходимости дальнейшего ужесточения процентной политики".