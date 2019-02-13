Рубль укрепляется к доллару и евро в среду днем благодаря растущей нефти и спросу на активы EM

Москва. 13 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Сдерживают рост нацвалюты возросшие санкционные риски, которые стали причиной падения российских акций и облигаций.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 65,665 руб./$1, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,39 руб./EUR1, опустившись на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 23,7 копейки - до 69,59 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 февраля на 3,64 копейки, до 65,6783 руб./$1, и повысил курс евро на 24,13 копейки, до 74,3872 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост валютного курса рубля по отношению к доллару и евро в среду днем связан, прежде всего, с продолжающимся повышением мировых цен на нефть, а также активизировавшимся спросом инвесторов на рисковые активы.

Нефтяной рынок в среду продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. Накануне оптимизм участников рынка поддержали данные о январском сокращении производства нефти ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 1,7% - до $63,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 1,4%, до $53,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на 1,5%, а WTI поднялась на 1,3%.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 февраля, сократились на 998 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,48 млн баррелей, но при этом резервы бензина увеличились на 746 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 800 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на те же 800 тыс. баррелей.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, обновив максимальные значения с начала года. Поздно вечером в понедельник демократы и республиканцы Конгресса объявили, что достигли предварительного соглашения, которое позволит избежать следующего "шатдауна". Республиканская партия согласилась на финансирование безопасности южных границ США в меньшем объеме, чем $5,7 млрд, которых изначально требовал президент Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой. Между тем Д.Трамп еще не решил, поддержит ли он согласованные его партией условия, хотя высокопоставленные республиканцы во вторник настойчиво призывали президента сделать это.

Кроме того, делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран. Участники переговоров, которые идут в Пекине, пытаются сблизить все еще остающиеся значительными расхождения между уступками, на которые готов пойти Пекин, и тем, что готов был бы принять Белый дом. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится 15 февраля с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой Минфина Стивеном Мнучиным, прибывшими в Пекин во вторник для проведения торговых переговоров.

Накануне вечером локальный заметный провал курса рубля вызвали слухи о готовящихся новых антироссийских санкциях. Но довольно быстро ситуация на валютном рынке стабилизировалась и уже в среду участники рынка переключились на позитивные внешние факторы. Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, сообщила во вторник газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к инциденту с украинскими кораблями. Он добавил, что меры, как ожидается, будут представлены к концу марта.

По словам зампредседателя правления Локо-банка Андрея Люшина, нефть развивает подъем на фоне планов Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу до уровня 9,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, пока цена остается в рамках восходящего узкого канала, верхняя граница которого расположена сейчас около $64,1 за баррель Brent. Драгметаллы в плюсе, промышленные металлы также в основном в плюсе, продовольствие в плюсе. Рубль продолжает испытывать покупки со стороны нерезидентов, которые, судя по всему, заинтересованы главным образом в российских акциях (довольно узком перечне), а не облигациях. Приток может предшествовать возможному повышению суверенного рейтинга России агентством Fitch, но приток этот, очевидно, спекулятивный и может оказаться краткосрочным.

"В конце вчерашнего дня рубль резко слабел как в паре с долларом, так и в паре с евро, реагируя на сообщения о том, что США и ЕС близки к согласованию новых санкций против России. Потери нацвалюты в моменте достигали порядка 1%. К настоящему моменту большая часть негативного движения отыграна обратно. По информации СМИ, санкции могут касаться конкретных лиц и компаний, причастных к инциденту в Керченском проливе. Ограниченный макроэкономический эффект таких санкций позволяет рублю восстанавливать позиции. Слушание в финансовом комитете Конгресса США по вопросам эффективности существующих санкций отложено на неопределенный срок. В отсутствие новых новостей по санкциям и с учетом довольно оптимистичного настроя на развивающихся рынках в ближайшие дни рубль может попытаться продолжить восстанавливать позиции", - полагают аналитики Нордеа банка.

По мнению эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, Саудовская Аравия вновь пугнула опционных спекулянтов сокращением добывающих квот - на 600 тыс. баррелей или более, "в зависимости от рыночной конъюнктуры". Нефтетрейдеры, торгующие физическим сырьем, ужасно не любят в последнее время слышать о дефиците реальных контрактов на поставку. Гарантии физических поставок "черного золота" - это вообще сейчас "большая роскошь", так как все больше и больше стран-нефтеэкспортеров - Ирак, Иран, Ливия, Венесуэла - по тем или иным причинам утратили искомые гарантии поставок. То есть, рынок нефти все в большей и большей мере становится шизофреничным: с одной стороны, политически ангажированные опционщики всеми силами пытаются создать иллюзию изобилия энергоносителей, тогда как на рынке физических контрактов царят все возрастающие смятение и неуверенность. В итоге сорт Brent сразу же после растиражированной западными СМИ фразы саудитов взлетел почти на $2,5 - до $63,30 за баррель. Техническая картина сулит продолжение ралли в краткосрочной перспективе с первым перевалочным пунктом на отметке $65 за баррель Brent.

"Между тем, курс отечественной валюты пока не сильно реагирует на эту новость, предоставляя спекулянтам временя на раздумья перед открытием "длинных" позиций. Российский рубль в паре с долларом продолжает взрыхлять уже и без того изрядно вспаханный торговый коридор 65-66 руб./$1. В паре с евро отечественная валюта торгуется у отметки 74,4 руб./EUR1, при этом технически евро не предлагает никаких идей для сколько-нибудь продолжительного изменения тренда на ослабление. Еврозона охвачена проблемами, от разрастающегося бюджетно-политического кризиса в Италии, до продолжающихся уже третий месяц ожесточенных столкновений "оранжевых жилетов" во Франции", - отмечает В.Рожанковский.

Ставки на рынке рублевых как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) лишь незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась всего на 2 базисных пункта (б.п.) по отношению к вторнику, составив 13 февраля 7,75% годовых, а на семидневный срок выросла на 2 б.п. - до 7,85% годовых. При этом ставки MosPrime Rate на срок 1 месяц и 6 месяцев не изменились и составили 8,25% годовых и 8,68% годовых, соответственно, в то время как ставка на срок 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 8,60% годовых.