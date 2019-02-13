Продажи на фондовом рынке вряд ли будут иметь продолжение - ИК "ФИНАМ"

Сегодня российский фондовый рынок достаточно нервно реагирует на опубликованную в Financial Times информацию о том, что США и Евросоюз могут принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе. На мой взгляд, продажи носят в основном эмоциональный характер и вряд ли будут иметь продолжение", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.