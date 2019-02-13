.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / БКС начал анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ADS компании
.
13 февраля 2019 года 15:32
БКС начал анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ADS компании
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". "Мы считаем, что Qiwi нашла стратегию устойчивого роста для основного сегмента платежей. Кошельки Qiwi, как правило, не служат заменой банковских карт и, следовательно, только косвенно конкурируют с продуктами крупных игроков-банков. У Qiwi своя ниша - растущий сегмент онлайн-ставок, специализированные платежные решения для B2B и самозанятых", - говорится в обзоре. Как отмечают эксперты, Qiwi не выплачивала дивиденды за прошедшие полтора года, поскольку чистая прибыль инвестировалась в новые проекты: карту рассрочки "Совесть", "Точку" и Рокетбанк. В 2019 году, по оценкам аналитиков "БКС Глобал Маркетс", чистая прибыль, скорее всего, вырастет, поскольку существенного роста убытков от новых проектов не ожидается, а платежный бизнес останется в хорошей форме. Таким образом, компания планирует обсудить возможность дивидендов с первого квартала 2019 года, полагают эксперты. "Один из ключевых рисков - изменение в законодательстве. Из последних инициатив мы отмечаем возможные ограничения платы за неактивность (7% чистой выручки Qiwi). При худшем сценарии наша прогнозная цена ADS Qiwi снизится на $2 - до $21 за штуку, что остается привлекательным уровнем. Вопрос устойчивости роста и низкая прозрачность рынков операций Qiwi создают дополнительные риски. Наконец, остается неопределенность относительно доли банка "Открытие" (34%) в компании: по словам его главы, у банка нет желания продать пакет в рынок, так как это может оказать давление на котировки, однако решения пока нет. С другой стороны, в этом случае повысится ликвидность ADS Qiwi, которая в последнее время сократилась", - говорится в аналитическом материале. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Qiwi, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $22,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $16,32 за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: QIWI
.
13 февраля 2019 года 19:37
Москва. 13 февраля. Доллар США слегка, а евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам. Сдерживают рост нацвалюты возросшие санкционные риски, которые стали причиной падения российских акций и облигаций. читать дальше
.13 февраля 2019 года 19:23
Рынок акций РФ в среду поставил новый рекорд падения индексов с начала года под угрозой санкций США и ЕС
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в среду поставил новый рекорд падения индексов с начала года под угрозой антироссийских санкций США и ЕС в ответ на инцидент в Керченском проливе, что вылилось в возросшие распродажи бумаг; подъем мировых рынков и нефти инвесторы проигнорировали. читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:49
Москва. 13 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду изменяются незначительно на фоне противоречивых как внешних, так и внутренних сигналов, а также возросших санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 февраля 2019 года 18:32
В среду ряд кредитных организаций предъявили спрос на ликвидность от Федерального казначейства. В частности, на аукционе РЕПО o/n один банк привлек 220 млрд руб. из лимита 280 млрд руб., хотя с конца января спрос на операции РЕПО с казначейством практически отсутствовал, указывает начальник отдела... читать дальше
.13 февраля 2019 года 17:21
"Санкции, которые будут обсуждаться 18 февраля, касаются инцидента в Керченском проливе. Вероятнее всего, данные ограничительные меры, если хоть какие-либо из них будут введены, никаким образом не коснутся финансового рынка, российских компаний и, что ранее обсуждалось, госбанков. Вероятнее всего,... читать дальше
.13 февраля 2019 года 16:46
"Рубль может "соскользнуть" с линии рыночного позитива. Несмотря на растущую нефть, курс российской валюты к середине дня ослаблялся до уровней, близких к 65,7. В целом рыночные "аппетиты" к риску сохраняются на повышенных уровнях. Торговые переговоры между США и Китаем продолжаются - Трамп подал... читать дальше
.13 февраля 2019 года 16:30
Остаётся открытым вопрос способности индекса МосБиржи закрыть день выше отметки 2500 пунктов - "Открытие Брокер"
"Отечественный рынок акций не участвует во всемирном оптимизме из-за рисков новых ограничений. Однако остаётся открытым вопрос способности индекса МосБиржи закрыть день выше отметки 2500 пунктов. Если этого не произойдёт, то коррекция может получить продолжение", - предупреждает ведущий аналитик... читать дальше
.13 февраля 2019 года 16:10
Сегодня российский фондовый рынок достаточно нервно реагирует на опубликованную в Financial Times информацию о том, что США и Евросоюз могут принять новые санкции против России в ответ на инцидент в Керченском проливе. На мой взгляд, продажи носят в основном эмоциональный характер и вряд ли будут... читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:52
"Еврозона "порадовала" очередными слабыми показателями. В декабре промышленное производство сократилось на 0,9% против прогноза падения на 0,4%. Причем спад активности оказался максимальным со времен мирового финансового кризиса. Сам факт ухудшения индикатора не удивляет - производственная... читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:45
Москва. 13 февраля. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим нефтяным ценам и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. Сдерживают рост нацвалюты возросшие санкционные риски, которые стали причиной падения российских акций и облигаций. читать дальше
.13 февраля 2019 года 15:16
JPMorgan понизил прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi (MOEX: QIWI) с $25 до $19 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:55
БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать". читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:48
"Объемы золота в резервах мировых центробанков в последние дни остаются в центре внимания рынка, - указывает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. - Как мы отмечали накануне, покупки драгоценного металла национальными центральными банками в прошлом году оказались... читать дальше
.13 февраля 2019 года 14:20
"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС... читать дальше
.13 февраля 2019 года 13:47
Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что в краткосрочной перспективе для российских и международных активов сохранится позитивная динамика, однако волатильность останется значительной и во многом будет зависеть от внешней санкционной риторики. На данный момент, как... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.