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13 февраля 2019 года 14:55

БКС начал анализ Qiwi с рекомендацией "покупать" для ADS компании

"БКС Глобал Маркетс" начал аналитическое покрытие Qiwi (MOEX: QIWI), сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) Qiwi, рассчитанная аналитиками, составляет $23 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".


Опубликовано: /Интерфакс/
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Компании упоминаемые в новости:    QIWI


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