Низкая инфляция позволяет ФРС США сохранять текущую политику - Julius Baer

"Накануне публикации официальной статистики по динамике индекса потребительских цен в США опросы указывают на то, что инфляция в январе составила 1,5%, - подчеркивает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль. - Учитывая тот факт, что в декабре цены выросли в годовом выражении на 1,9%, ФРС США может сохранять спокойствие и воздерживаться от каких-либо изменений своей политики. Проблемы фондовых рынков в конце прошлого года вместе с "шатдауном" американского правительства отразились на настроениях потребителей и предпринимателей. Кроме того, розничные цены на топливо в первый месяц года упали на 5%, потянув вниз уровень инфляции. При этом американская экономика остается в отличной форме, а здоровый рынок труда, характеризуемый активным созданием новых рабочих мест и ростом зарплат, является основным драйвером повышения цен. Это должно проявиться в изменении дефлятора личных потребительских расходов, который является основным показателем инфляции для ФРС. В любом случае, свежая порция статистики должна будет рассматриваться аналитиками очень внимательно. На фоне вероятного ускорения экономического роста в США в ближайшие месяцы мы с большой вероятностью увидим дальнейшее повышение процентных ставок во второй половине 2019 года. При этом в принятии решений регулятор будет руководствоваться поступающими экономическими данными".