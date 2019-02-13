Перспективы рубля: "на горизонте сгущаются тучи" - FxPro

"Участники рынка оказались пока не готовы выйти за устоявшиеся торговые диапазоны валютных пар с евро. Единой валюте удалось укрепить позиции как по отношению к доллару, так и рублю. В среду утром рубль настроен более воинственно, поддержанный глобальным ростом спроса на рисковые активы. В результате российская валюта отыгрывает 33 копейки у евро, находясь у 74,34, и 18 копеек у доллара, торгуясь у 65,72. Однако осторожность инвесторов в отношении российских активов способна в течение дня не только сдерживать рубль, но и вызывать его ослабление. Недавнее ралли рубля в значительной степени исчерпало потенциал его роста. Для развития снижения потребуется мощный и весомый позитив, а на "горизонте", наоборот, "сгущаются тучи", - обращает внимание аналитик FxPro Александр Купцикевич.