В районе 2580 п. индекса МосБиржи надо будет "переобуться" в биржевого "медведя" - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс РТС находится на отрицательной территории, - констатирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. - Это неудивительно - при вчерашнем закрытии этого индекса с повышением 1,18% индекс MSCI Russia Capped ETF (ERUS) показал скромный рост 0,26%. Сегодня мы снимаем с котировок акций избыточный оптимизм. После двухдневного роста индекс РТС довольно близко подошел к локальному максимуму 1226,56. Надо копить сила для прорыва этого важного уровня".

Эксперт напоминает, что в прошлом году развивающиеся рынка были в ужасном состоянии, и индекс MSCI Emerging Markets EEM потерял более 19%. Главным раздражителем для инвесторов было беспокойство по поводу роста ставок в США, торговая война между США и Китаем, кризис в Турции и Аргентине а также Брексит. "Последний вроде бы не имел отношения к развивающимся рынкам, но уменьшил аппетит к рискам, - подчеркивает А. Верников. - Сейчас трудные времена уже позади. Раздражители постепенно "выключаются". Например, по словам одного советника Белого Дома "президент Дональд Трамп, как сообщается, все еще хочет встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином "очень скоро", чтобы достичь сделки с Китаем". Политика ФРС будет менее агрессивной, чем представлялась в прошлом году. Есть еще один раздражитель - тема усиления антироссийских санкций. Сценарии могут быть разными, но мне кажется, что жесткий сценарий санкций против РФ сейчас маловероятен. Американцы сейчас хотят перезаключить договора по ядерным ракетам на выгодных для себя условиях, а жесткий сценарий будет обозначать закрытие двери для переговоров".

"Если говорить о техническом аспекте, то пока рынок сильный - пробитие "быками" уровня 216 по Сбербанку было для меня неожиданным. Актуальное сопротивление 225. Правда, через две-три недели на графике (недельном) индекса МосБиржи может начать реализовываться "Волна Вульфа", что означает падение индекса с 2600 до 2300 пунктов. В районе 2580 надо будет "переобуться" в биржевого медведя", - заключает эксперт ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".