Рынок акций РФ утром снижается на опасениях новых антироссийских санкций США, растет РусАл

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ утром в среду снижается на фоне опасений введения США новых антироссийских санкций в ответ на инцидент в Керченском проливе, в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы в ожидании торговых переговоров США и Китая; индекс МосБиржи просел в район 2520 пунктов, при этом растут бумаги "РусАла".

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2522,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1209,54 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1%.

Доллар просел до 65,67 рубля (-0,21 рубля).

Газета The Financial Times сообщила накануне со ссылкой на дипломатические источники, что представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД стран Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.

Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к инциденту с украинскими кораблями. Он добавил, что меры, как ожидается, будут представлены к концу марта.

В свою очередь британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что "Британия и ее несколько союзников в ЕС добиваются, чтобы новые ограничительные меры были объявлены Евросоюзом в ближайшие недели".

Снизился рублевый курс акций "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%).

Подорожали бумаги "РусАла" (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1% и +1,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

В США во вторник индексы выросли, обновив максимумы с начала года; индекс S&P 500 (+1,3%, выше 2756 пунктов) впервые за 46 сессий завершил торги выше 200-дневной скользящей средней.

Поздно вечером в понедельник демократы и республиканцы Конгресса объявили, что достигли предварительного соглашения, которое позволит избежать следующего "шатдауна". Республиканская партия согласилась на финансирование безопасности южных границ США в меньшем объеме, чем $5,7 млрд, которых изначально требовал президент Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой. Между тем Д.Трамп еще не решил, поддержит ли он согласованные его партией условия, хотя высокопоставленные республиканцы во вторник настойчиво призывали президента сделать это.

В Пекине продолжается предварительное обсуждение торговых вопросов в ожидании прибытия основной американской делегации 14 февраля. Переговорщиков от США возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Инвесторы рассчитывают, что этот раунд переговоров США и Китая о торговле будет более результативным.

В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) в ожидании новостей о переговорах США и Китая.

Делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран, пишет The Wall Street Journal.

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится 15 февраля с торговым представителем США Р.Лайтхайзером и главой Минфина С.Мнучиным, прибывшими в Пекин во вторник для проведения торговых переговоров.

Кроме того, в среду дорожает нефть благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $62,96 за баррель (+0,9% и +1,5% во вторник), мартовская цена WTI - $53,52 за баррель (+0,8% и +1,3% накануне).

Накануне оптимизм участников рынка поддержали данные о январском сокращении производства нефти ОПЕК.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 февраля, сократились на 998 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,48 млн баррелей, но при этом резервы бензина увеличились на 746 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 800 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на те же 800 тыс. баррелей.

Между тем министерство энергетики США в ежемесячном обзоре повысило оценки нефтедобычи в стране на 2019 и 2020 годы. Прогнозы цен на Brent и WTI на текущий год были несколько улучшены, на следующий - снижены на 4%.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российский рынок акций находится в довольно сложной ситуации. Динамика азиатских индексов и сырьевых валют предполагает рост отечественных индикаторов, однако накануне вечером стало известно о согласовании позиций по новым санкциям против РФ между США и Евросоюзом. Соответственно, с позиций рыночных сигналов и макроэкономики отечественный рынок готов расти и обновлять исторический максимум по индексу МосБиржи, но мешать этому будет неопределенность содержания очередных рестрикций западных "партнеров".

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, риск-аппетит на глобальных рынках заметно вырос вместе с вероятностью того, что нового "шатдауна" в Штатах удастся избежать, а также на фоне надежд на прогресс в торговых переговорах США-Китай.

Президент США Д.Трамп, комментируя данную ситуацию, заявил, что "не в восторге" от законопроекта, но при этом считает еще одну приостановку деятельности правительства маловероятной. Что касается торговых переговоров США-Китай (новый раунд переговоров стартует в Пекине в четверг), то комментарии Д.Трампа журналистам дают основания полагать, что при прогрессе в переговорах американская сторона не будет повышать импортные пошлины до непосредственной встречи лидеров США и Китая. Данные заявления Д.Трампа также повышают значимость ближайшего раунда переговоров, итоги которых могут определить состояние риск-аппетита на рынках на ближайшее время.

Для российских инвесторов новостной фон составляет санкционная тематика. Накануне стало известно, что слушания в Палате представителей Конгресса США по вопросам санкционного режима в отношении РФ, Ирана, КНДР и Венесуэлы перенесены на неопределенный срок. Однако уже после закрытия основной торговой сессии "Мосбиржи" газета FT заявила, что "США и ЕС близки к введению новых санкций в отношении РФ за инцидент в Керченском проливе". По данным FT, новые ограничительные меры будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 18 февраля и могут вступить в силу в течение следующих двух месяцев. Поскольку с большой долей вероятности новые ограничения будут направлены в отношении отдельных физлиц и компаний, непосредственно связанных с инцидентом в Керчи, в базовом сценарии какого-либо значительного влияния на финансовые активы реализация подобных ограничительных мер не должна оказывать. Диапазон 2500-2550 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность, и при сохранении риск-аппетита на глобальных рынках есть шансы на попытку закрепления индекса в верхней половине диапазона, считает аналитик.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что росту рынка акций в среду мешает ужесточение санкционной риторики. С одной стороны, Палата представителей американского Конгресса приняла решение перенести на неопределенный срок рассмотрение эффективности санкций в отношении России, Ирана и Венесуэлы. С другой, по СМИ прошла информация, что Европа и США близки к достижению договоренности о введении санкций в отношении России из-за ареста нарушивших госграницу России украинских военных кораблей в Керченском проливе. Пока речь идет о введении санкций в отношении лиц и компаний, причастных к инциденту. Если формулировка не ужесточится, то рынок эту новость забудет очень быстро.

Публикация этой информации накануне дернула курс доллара выше 66,2 руб./$1, однако в среду рубль вновь начал укрепляться. Если санкционная тема не получит развития, то в среду доллар будет колебаться в коридоре 65,3-65,8 руб./$1, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-11,7% и -8,2% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (-4,6%), ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-4,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+20,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+8,5%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+6,5%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+4,8%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,3%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 7,644 млрд рублей (из них 3,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).