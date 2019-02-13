Возврат к отметке 65.50 руб./долл. выглядит вполне вероятным в течение сегодняшних торгов - РФПИ

"Почти весь день во вторник рубль уверенно укреплялся в направлении 65.55/USD, поддерживаемый оптимизмом на мировых площадках и повышением цен на нефть, которое усилилось вечером на ожиданиях сокращения запасов нефти в США. Ничего не предвещало рублю проблем, но вечером нервы инвесторов на короткое время не выдержали после появления новостей о возможности введения новых ограничений против РФ: курс в считанные минуты сместился с 65.60 до 66.20/USD. Однако по мере уточнения новостей стало ясно, что речь идет об инциденте в Керченском проливе и не предполагает каких-то системных угроз для экономики. Довольно быстро курс вернулся к 65.85/USD, и возврат к отметке 65.50/USD выглядит вполне вероятным в течение сегодняшних торгов. Локальный новостной фон остается довольно скудным. Все крутится вокруг глобальных историй, хотя сегодня нас ждут "новые" аукционы ОФЗ", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.