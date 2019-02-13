Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов на фоне растущей нефти

Москва. 13 февраля. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на активы и валюты emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,68-65,84 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,7125 руб./$1 (-17,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,4775 руб./EUR1 (-17 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 17 копеек к уровню закрытия вторника, составив 69,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,22 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 33,16 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост курса рубля по отношению к доллару и евро на старте торгов среды связан, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также активизировавшимся спросом инвесторов на рисковые активы.

Нефтяной рынок в среду утром продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. Накануне оптимизм участников рынка поддержали данные о январском сокращении производства нефти ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 1% - до $63,05 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,98%, до $53,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на 1,5% - до $62,42 за баррель, а WTI поднялась на 1,3%, до $53,10 за баррель.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 февраля, сократились на 998 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,48 млн баррелей, но при этом резервы бензина увеличились на 746 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 800 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на те же 800 тыс. баррелей.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, обновив максимальные значения с начала года. Поздно вечером в понедельник демократы и республиканцы Конгресса объявили, что достигли предварительного соглашения, которое позволит избежать следующего "шатдауна". Республиканская партия согласилась на финансирование безопасности южных границ США в меньшем объеме, чем $5,7 млрд, которых изначально требовал президент Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой. Между тем Д.Трамп еще не решил, поддержит ли он согласованные его партией условия, хотя высокопоставленные республиканцы во вторник настойчиво призывали президента сделать это.

Кроме того, делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран. Участники переговоров, которые идут в Пекине, пытаются сблизить все еще остающиеся значительными расхождения между уступками, на которые готов пойти Пекин, и тем, что готов был бы принять Белый дом. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится 15 февраля с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой Минфина Стивеном Мнучиным, прибывшими в Пекин во вторник для проведения торговых переговоров.

Накануне вечером локальный заметный провал курса рубля вызвали слухи о готовящихся новых антироссийских санкциях. Но довольно быстро ситуация на валютном рынке стабилизировалась, и уже в середу утром участники рынка переключились на позитивные внешние факторы. Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, сообщила во вторник газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД стран Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к инциденту с украинскими кораблями. Он добавил, что меры, как ожидается, будут представлены к концу марта.