Цены на нефть могут закрепиться выше $63 - БКС

"Торговая сессия вторника сложилась в исключительно положительном ключе для рынка нефти. Котировки сорта Brent устойчиво росли в течение дня до момента преодоления сопротивления $63 за баррель. Выше этой отметки покупки стали "затухать", и в результате фьючерсы немного скорректировались к закрытию. При этом сегодня с утра на фоне "бычьей" статистики по запасам нефти в США от API котировки вновь торгуются около $63 и могут закрепиться выше этой отметке при сохранении положительного фона и подтверждении оптимистичных данных по запасам от EIA", - отмечает специалист "БКС Брокер" Игорь Галактионов.