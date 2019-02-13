Котировки Brent закрепятся выше 63 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Цены на нефть находятся под влиянием разнонаправленных факторов. Вчера был опубликован отчет ОПЕК, в котором инвесторы увидели первые результаты соглашения о сокращении добычи нефти. Картель снизил производство нефти на 797 тыс. барр./сут. Добыча нефти уменьшилась и в странах, которые освобождены от исполнения этого соглашения - Венесуэле и Ливии. Это способствовало покупкам нефтяных фьючерсов. Однако позже трейдеры были разочарованы отчетом Минэнерго США, где был повышен прогноз по добыче нефти в этой стране на 0,3 млн барр./сут. - до 12,4 млн барр./сут. в 2019 году. Котировки Brent закрепятся выше 63 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук.