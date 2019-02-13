У пары USD/RUB нет шансов закрепиться выше отметки 66 в краткосрочной перспективе - Росбанк

" Российский рубль продолжает диапазонную торговлю в интервале 65.4-65.9 против доллара и 74.0-74.8 против евро с начала недели. Относительное спокойствие на валютном рынке вчера было прервано новыми сообщениями о санкциях. Согласно представленному изданию, новые санкции будут направлены против лиц, связанных с инцидентом в Керченском проливе, что автоматически ограничивает их масштаб. На этом фоне, пара USD/RUB хоть и прибавила в моменте 60 копеек до отметки 66.2, однако, уже спустя несколько часов позиции были восстановлены (65.7 на азиатских торгах сегодня утром). Уже к концу недели поддержка для рубля вернется со стороны налоговых выплат. Таким образом, мы не ожидаем, что USD/RUB имеет шансы закрепиться выше отметки 66 в краткосрочной перспективе", - указывают в Росбанке.