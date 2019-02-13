Российские евробонды могут выглядеть "хуже рынка" из-за усиления санкционной риторики - Промсвязьбанк

"Спрос на евробонды ЕМ во вторник вырос. Доходность 10-летних еврооблигаций ЮАР снизилась до 5,32% (-3 б.п.), Бразилии – до 5,45% (-6 б.п.), Турции – до 6,86% (- 12 б.п.); бумаги Мексики остались на отметке 4,49% годовых, Индонезии – выросли на 1 б.п. – до 4,42% годовых. Доходность Российского 10-летнего "бенчмарка" выросла на 1 б.п. – до 4,74% годовых: негативным фактором стало сообщение, что США и ЕС могут ввести новые санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе. МКБ вчера разместил 5-летние еврооблигации на 500 млн евро, установив ставку купона 5,15%. Данный уровень мы считаем интересным для покупки. Ближайший по дюрации суверенный выпуск торгуется с доходностью 2,38% (RUSSIA-25 EUR, погашение 04.12.2025) Сегодня новости о том, что Д. Трамп готов сдвинуть срок повышения пошлин на китайские товары с 1 марта, если обе стороны будут близки к соглашению, формируют позитивный фон для евробондов ЕМ. Однако российские евробонды могут выглядеть "хуже рынка" из-за усиления санкционной риторики", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.