Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, с одной стороны, и возросших санкционных рисков, с другой стороны, полагают аналитики.

Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, сообщила во вторник газета The Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что данный вопрос должны обсудить 18 февраля главы МИД стран Евросоюза. Ограничительные меры, по данным собеседника газеты, могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Один из источников издания пояснил, что санкции, как ожидается, будут приняты в отношении "физических лиц и компаний", имеющих прямое отношение к инциденту с украинскими кораблями. Он добавил, что меры, как ожидается, будут представлены к концу марта.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, обновив максимальные значения с начала года, инвесторы изучали квартальную отчетность компаний и ждали новых сигналов о мерах по предотвращению нового "шатдауна" и о ходе торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Поздно вечером в понедельник демократы и республиканцы Конгресса объявили, что достигли предварительного соглашения, которое позволит избежать следующего "шатдауна". Республиканская партия согласилась на финансирование безопасности южных границ США в меньшем объеме, чем $5,7 млрд, которых изначально требовал президент Дональд Трамп для строительства стены на границе с Мексикой. Между тем Д.Трамп еще не решил, поддержит ли он согласованные его партией условия, хотя высокопоставленные республиканцы во вторник настойчиво призывали президента сделать это.

В Пекине продолжается предварительное обсуждение торговых вопросов в ожидании прибытия основной американской делегации 14 февраля. Переговорщиков от США возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. Инвесторы рассчитывают, что этот раунд переговоров США и Китая о торговле будет более результативным.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в среду, инвесторы ждут новостей о торговых переговорах США и Китая. Делегации США и Китая, ведущие переговоры по торговым вопросам, ставят задачу согласовать на этой неделе основные параметры соглашения, которое затем могли бы подписать лидеры двух стран. Участники переговоров, которые идут в Пекине, пытаются сблизить все еще остающиеся значительными расхождения между уступками, на которые готов пойти Пекин, и тем, что готов был бы принять Белый дом. Председатель КНР Си Цзиньпин встретится 15 февраля с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и главой Минфина Стивеном Мнучиным, прибывшими в Пекин во вторник для проведения торговых переговоров.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 1,6%, Shenzhen Composite - на 1,9%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,35%. Индийский Sensex повысился на 0,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%. Тайваньский Taiex снизился на 0,1%, индекс Малайзии FTSE Malay KLCI - на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, потерял 0,3%.

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в среду продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США. Накануне оптимизм участников рынка поддержали данные о январском сокращении производства нефти ОПЕК. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 1,03% - до $63,06 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 1,02%, до $53,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на 1,5% - до $62,42 за баррель, а WTI поднялась на 1,3%, до $53,10 за баррель.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 8 февраля, сократились на 998 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,48 млн баррелей, но при этом резервы бензина увеличились на 746 тыс. баррелей. Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 2,7 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране увеличились на прошлой неделе на 800 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на те же 800 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,884 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,834 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 февраля вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 581,58 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-001Р-02" (+0,38%), "Газпром БО-22" (+0,3%) и "Газпром БО-23" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "ГК ПИК БО-07" (-0,25%), "ГТЛК-001Р-04" (-0,19%) и "Сбербанк-001-04R" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серии 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD объемом 700 млн рублей и серии 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD объемом 300 млн рублей, реализовав 98,54% выпуска 002Р-04-GAZP_CALL_SPREAD на 689,774 млн рублей и 100% выпуска 002Р-05-HYDR_CALL_SPREAD. Размещение выпусков началось 11 февраля. Дата погашения бондов - 11 февраля 2020 года. По облигациям предусмотрен 1 купонный период длительностью 365 дней со ставкой купона 0,01% годовых. Кроме того, предусмотрена выплата дополнительного дохода, размер которого привязан к цене одной обыкновенной акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) на "Московской бирже". Облигации размещались в рамках программы серии 002Р объемом до 25 млрд рублей. Бумаги могут размещаться на срок до 5 лет.

Ставка 1-го купона облигаций Тойота банка серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей установлена на уровне 8,75% годовых. Ставка соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,94% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 12 февраля. Техническое размещение запланировано на 19 февраля.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) 14 февраля проведет сбор заявок на вторичное размещение двух выпусков облигаций серии БО-01 и БО-07 суммарным номинальным объемом 35 млрд рублей с офертой через 3 года. Номинальный объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте, которая запланирована на 14 февраля. Вторичное размещение пройдет по цене не ниже 100% от номинала. Сбор заявок на облигации пройдет 14 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. В этот же день запланировано техразмещение. Компания разместила 10-летние биржевые облигации серий БО-01 и БО-07 на общую сумму 35 млрд рублей в феврале 2014 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов. По выпускам была объявлена 5-летняя оферта с исполнением 14 февраля 2019 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" во второй половине февраля соберет заявки на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 12% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения.

Совет директоров АО "Лизинговая компания "Европлан" принял решение о размещении 10-летних биржевых облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей, а также серий БО-05 и БО-06 объемом по 3 млрд рублей каждая. Дата размещения пока не определена, цена размещения - 100% от номинала. По бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 10% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. Ставка текущего купона установлена в размере 10% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 февраля. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов. Облигации размещены в рамках программы облигаций компании серии БО-01Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ООО "Ипотечный агент Абсолют 3" ("ИА Абсолют 3") приняло решение 11 марта досрочно погасить облигации с ипотечным покрытием классов "А" и "Б". Погашение облигаций будет производиться по остаточной стоимости бумаг. Текущий номинал бондов класса "А" составляет 151,32 рубля, класса "Б" - 1 тыс. рублей. Эмитент завершил размещение ипотечные облигации классов "А" и "Б" в декабре 2014 года. Размещение 5 млн 922,360 тыс. облигаций класса "А" прошло по открытой подписке. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,1% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. Бонды класса "Б" объемом 1 млн 45,123 тыс. облигаций размещались по закрытой подписке в пользу Абсолют банка. Номинал облигации при размещении составил 1 тыс. рублей.