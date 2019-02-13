С позиций рыночных сигналов и макроэкономики рынок готов обновлять исторический максимум по индексу МосБиржи - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок находится в довольно сложной ситуации. Динамика азиатских индексов и сырьевых валют предполагает рост отечественных индикаторов на старте дня, однако накануне вечером стало известно о согласовании позиций по новым санкциям против РФ между США и Евросоюзом. Соответственно, с позиций рыночных сигналов и макроэкономики отечественный рынок готов расти и обновлять исторический максимум по индексу МосБиржи, но мешать этому будет неопределённость содержания очередных рестрикций западных "партнёров", -отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.