Утренние прогнозы: попытка обновить исторические максимумы

В среду утром аналитики ждут позитивного старта фондовых торгов, индекс МосБиржи может обновить исторический максимум.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС - с позиций технического анализа, закрепление выше уровня 1200 пунктов подразумевает укрепление восходящего тренда. Обстановка на внешних рынках улучшилась после сообщения президента США Д. Трампа о готовности перенести срок ввода новых пошлин на китайский импорт ради переговоров с Си Цзиньпином".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Информация о росте вложения нерезидентов в фондовый и долговой рынки по итогам января объясняет рекордный рост индексов с начала года. Признание недостаточно эффективным метода введения санкций в отношении России со стороны США не является, по нашему мнению, препятствием для возможного ужесточения ограничений в ближайшее время. В ходе торгов среды мы не исключаем попыток переписать максимумы по индексу МосБиржи".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Отечественный рынок находится в довольно сложной ситуации. Динамика азиатских индексов и сырьевых валют предполагает рост отечественных индикаторов на старте дня, однако накануне вечером стало известно о согласовании позиций по новым санкциям против РФ между США и Евросоюзом. Соответственно, с позиций рыночных сигналов и макроэкономики отечественный рынок готов расти и обновлять исторический максимум по индексу МосБиржи, но мешать этому будет неопределённость содержания очередных рестрикций западных "партнёров".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон на открытии российского рынка акций складывается позитивный. После нашего закрытия фондовая Америка прибавила примерно полпроцента. На те же полпроцента растут с утра американские фьючерсы, около процента прибавляет нефть. Основным драйвером роста Штатов стала информация, что демократы и республиканцы близки к договоренности по поводу защиты границы с Мексикой - именно этот вопрос стал причиной "шатдауна". Все это говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом и уже в первой половине дня попробует обновить исторические максимумы".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2540 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2530, 2520 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2550, 2560 пунктов. В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся улучшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее инерционное повышение к отметке 2550 пунктов".